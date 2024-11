CSIF comienza el próximo lunes una campaña de movilizaciones para salvar el modelo de Muface

Muface prepara un informe para una nueva licitación, pero no explica cómo garantizará la asistencia sanitaria mientras concluye el proceso: CSIF asesorará jurídicamente a las personas afectadas por el recorte

jueves 07 de noviembre de 2024 , 19:56h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, comenzará el próximo lunes, 11 de noviembre, una campaña de movilizaciones para defender la atención sanitaria al colectivo de funcionarios adscritos a Muface con concentraciones en todas las subdelegaciones del Gobierno en la región.



Este modelo se encuentra actualmente seriamente cuestionado después de que el Gobierno haya presentado una oferta económica insuficiente para el concierto con las aseguradoras sanitarias, que por este motivo ha quedado desierto.



CSIF ha mantenido hoy una reunión en el Consejo General de Muface donde la directora de la mutualidad y la secretaria de Estado de Función Pública, Myriam Pallarés y Clara Mapelli, respectivamente, informaron de que se está realizando un nuevo informe de viabilidad económico/financiero para una nueva licitación. Según dijeron, además hay “mecanismos” que garantizan el mantenimiento de la prestación de servicios mientras se produce esta licitación, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público si bien, no los concretaron. Estas explicaciones son insuficientes y la actitud del Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad.



En Castilla-La Mancha hay 74.083 beneficiarios de Muface (21.095 en Toledo; 18.444 en Ciudad Real; 17.980 en Albacete; 9.086 en Guadalajara y 7.478 en Cuenca).



Desde CSIF no vamos a permitir que se produzca ningún recorte en la asistencia sanitaria al funcionariado y a sus familias. Es un modelo de atención sanitaria público/concertada que lleva vigente en nuestro país desde la década de los 70 y forma parte ya del patrimonio del funcionariado.



CSIF exige que el nuevo proceso de licitación anunciado por el Gobierno permita no solo la continuidad del modelo, sino también su mejora y subsanar el deterioro en la asistencia que se ha producido a lo largo de los últimos años, la subida de la lista de espera, la reducción de los cuadros médicos, la salida de centros hospitalarios, o dificultades para la autorización de procesos médicos.



CSIF ya advirtió que la oferta del Gobierno era totalmente insuficiente y que el modelo corría el riesgo de morir por inanición. Nuestros funcionarios se merecen la mejor atención en el marco de un modelo asistencial que forma parte de sus condiciones laborales desde el momento en el que ganan la oposición.



Además, se llevará una campaña de información a las/os empleados públicos poniendo a disposición de nuestros afiliados nuestras asesorías jurídicas para defender sus derechos, en el caso de que se vea afectada su atención sanitaria.



La campaña de movilizaciones comenzará el próximo lunes, coincidiendo con las concentraciones previstas en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y en Madrid frente al Ministerio de Hacienda, para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que abra una negociación para la mejora de las condiciones laborales de las/los empleados públicos en diferentes ámbitos. En el caso concreto de Castilla-La Mancha, CSIF también hará hincapié en la reversión de los recortes instaurados por Cospedal y mantenidos por García-Page y en la necesidad de abordar un nuevo acuerdo retributivo