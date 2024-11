VOX CLM pedirá la comparecencia del vicepresidente de las Cortes por "las paguitas VIP" para los ex altos cargos de la Junta de Castilla La Mancha

El portavoz parlamentario denuncia que “hasta al Gobierno de Pedro Sánchez le parece mal que los ex políticos y altos cargos de la Junta cobren una prestación por inactividad laboral durante dos años”

jueves 07 de noviembre de 2024

El portavoz del grupo parlamentario VOX, Iván Sánchez, ha anunciado que VOX CLM pedirá la comparecencia ante el Pleno de las Cortes del vicepresidente segundo de las Cortes regionales, José Manuel Caballero Serrano, por las ‘paguitas vip’ de dos años para los políticos y altos cargos de la Junta que sean cesados.



Iván Sánchez ha afirmado que ni siquiera el Gobierno de Pedro Sánchez está de acuerdo con la Ley de Integridad Pública, que el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha acordaron en secreto. En concreto, las discrepancias están en la disposición tercera, que introduce una nueva prestación económica por inactividad laboral dirigida a los ex altos cargos de la Administración regional.



Sánchez ha señalado que este acuerdo no solo incrementa el gasto político de la Junta, sino que además carece de apoyo incluso desde el propio Gobierno de Pedro Sánchez, que ha anunciado la creación de una comisión bilateral con la Administración regional para resolver este desacuerdo.



Iván Sánchez ha reiterado que esta disposición es inmoral y representa un despilfarro que solo busca blindar “paguitas VIP” y “jubilaciones doradas” para los ex altos cargos de la Junta, mientras el paro sigue en aumento en Castilla-La Mancha. “Es inaceptable que se aseguren privilegios a una élite política mientras miles de autónomos en la región enfrentan la misma incertidumbre laboral sin una red de seguridad equivalente”, ha señalado el portavoz de VOX.



Sánchez ha criticado que esta disposición garantiza una prestación por desempleo a los altos cargos de la Junta si no pueden retornar a sus puestos anteriores, una situación que afecta a diario a muchos trabajadores y autónomos en Castilla-La Mancha sin que éstos disfruten de semejantes beneficios.



Por último, Iván Sánchez ha lamentado que el presidente regional, Emiliano García-Page, esté más enfocado en “blindar los privilegios de sus altos cargos que en atender las necesidades reales de los castellanomanchegos”.



VOX reafirma su oposición a este tipo de medidas que solo perpetúan los privilegios políticos a costa del contribuyente y sigue defendiendo una gestión de recursos más justa y transparente para todos los ciudadanos de la región.