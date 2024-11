El Ayuntamiento de Guadalajara organiza una campaña de recogida de material para ayudar a los afectados por la DANA

Ha establecido como punto de recogida el Centro Municipal Eduardo Guitián, desde mañana sábado, día 2 de noviembre, hasta el miércoles 6 de noviembre incluido, en horario de 10:00 a 19:00 horas.

sábado 02 de noviembre de 2024 , 08:14h

El Ayuntamiento de Guadalajara ha organizado una campaña de recogida de material para las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana para que los vecinos de la ciudad puedan colaborar con los afectados por la catástrofe.



Ha establecido como punto de recogida el Centro Municipal Eduardo Guitián, desde mañana sábado, día 2 de noviembre, hasta el miércoles 6 de noviembre incluido, en horario de 10:00 a 19:00 horas. La zona de recogida de material de ayuda se sitúa en la planta inferior del edificio, con entrada por la calle Bolarque.



Se recogerán artículos de primera necesidad, como agua embotellada y leche; alimentos no perecederos (latas de comida en conserva y bricks de caldos, sopas, azúcar, sal, etc.) así como artículos de higiene personal (jabón, champú, pañales, compresas, etc.), enseres y artículos de limpieza (cepillos, palas, cubos, desinfectantes, entre otros), y mantas.



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, invita a los guadalajareños a colaborar en esta campaña que comienza mañana, “demostrando una vez más que Guadalajara es una ciudad solidaria que está y se vuelca con las personas, familias y localidades afectadas por esta catástrofe”.



Esta campaña se organiza en colaboración con la FEMP que ha puesto a disposición un canal de comunicación para que los ayuntamientos que lo deseen puedan enviar ayuda a los municipios afectados por la DANA.



Hay que recordar que el Ayuntamiento de Guadalajara, además de decretar tres días de luto oficial ante el estremecedor balance de pérdida de vidas humanas por el temporal de la DANA, ya comunicó, a través de la alcaldesa, al presidente Emiliano García-Page y al presidente Carlos Mazón, la disposición de los recursos que fueran necesarios para colaborar en paliar los devastadores efectos de las tormentas y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.