La Policía Local de Guadalajara formará, durante este curso, a más de 3.200 escolares en Educación Vial

Esta formación está diseñada para alumnos de educación infantil y primaria de tal forma que, en función del curso, aprenden distintos conceptos como ser peatón con un primer contacto con la vía pública, ser pasajero de un vehículo, el uso del transporte público, etc.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 30 de octubre de 2024 , 11:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Desde este mes de octubre y hasta junio, más de 3.200 alumnos pasarán por el aula de Educación Vial para aprender a moverse con seguridad en la vía pública, ya sea caminando, en bicicleta o como pasajeros en vehículos. "Son más de una veintena los colegios que nos han solicitado participar en estas jornadas formativas que cumplen un doble objetivo, por un lado, aprenden a moverse por la ciudad y, por otro, les acercamos la figura del policía local y su trabajo", ha apuntado Chema Antón, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara.



Se trata de una formación dirigida tanto a alumnos de educación infantil como a alumnos de primaria. "A los de cuatro años les mostramos un primer contacto con la vía pública, después a los de segundo ya les enseñamos las señales de la vía, cómo se deben comportar en el coche, etc. Además de mostrarnos de una forma más cercana a ellos, amable, de tal manera que cuando tengan algún problema no duden en llamarnos", ha comentado Antonio Esteban, Policía Local encargado del área de Educación Vial. Posteriormente, en los cursos más avanzados se les enseñan otras nociones como el uso del transporte colectivo de viajeros o ser usuarios de bicicletas en vía pública y el uso de los patinetes eléctricos o monopatines.



La metodología empleada es muy sencilla: "Los niños aprenden y recuerdan jugando. Durante la jornada de formación no sólo les explicamos la señalética, sino que creamos dinámicas de juego como, por ejemplo, hacer un recorrido con unas gafas que simulan cómo reacciona el cuerpo humano tras haber ingerido alcohol, jugamos a pasapalabra, etc.", ha comentado Antonio Esteban.



Finalmente, Antón ha querido incidir en la utilidad de esta formación, ya que “de esta forma sembramos en los niños una semilla que sirve para recordarnos a los más mayores las normas de seguridad, tanto como peatones como conductores".