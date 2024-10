Guadalajara rinde homenaje a Pepe Merino y 60 años de judo en la ciudad con un Trofeo que lleva su nombre

Este trofeo será una fiesta del judo que se celebrará el próximo 3 de noviembre en el Palacio Multiusos de Guadalajara, de 9:30 a 13:30, con la participación de 150 niños y algunos judokas destacados de la competición nacional e internacional.

El Palacio Multiusos de Guadalajara acogerá el próximo 3 de noviembre, la fiesta del Judo en Guadalajara, con el primer Trofeo “Pepe Merino” una cita no competitiva con la que se rinde homenaje por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y las escuelas deportivas de esta disciplina a quien durante 60 años ha hecho historia del Judo en nuestra ciudad.



Así lo ha anunciado hoy el concejal de Deportes, Armengol Engonga, junto a José Andrés Merino, profesor Escuela de Judo Aylu; y Alberto López Prado, profesor Dojo Inokuma, además del propio Pepe Merino, quien a sus 83 sigue impartiendo clases de judo en Guadalajara y se mostraba “abrumado” por este reconocimiento.



Engonga ha recordado que “tras un breve paso por Madrid, en 4 de febrero de 1965, Pepe Merino ya estaba dando su primera clase de judo en Guadalajara”, y ha apuntado, que aparte de hacer historia con el judo en Guadalajara, “es una persona muy amable y querida por muchos ciudadanos y deportistas que han practicado judo con él, de forma directa o indirecta”, recordando que incluso él, lo hizo en su.



Además, el concejal de Deportes, agradecía la colaboración de las dos escuelas de judo de la ciudad, Aylu y Dojo Inokuma, para poner en marcha este trofeo, “que espero tenga continuidad muchos años”, al tiempo que anunciaba que se espera la participación de 150 niños en este primer Trofeo, “que no será competitivo, sino una gran fiesta del judo”.



José Andrés Merino, profesor Escuela de Judo Aylu, e hijo del homenajeado, ha invitado a todos los ciudadanos de Guadalajara que lo deseen a todas las personas que practican judo o que lo han practicado en su historia en estos 60 años, “que se acerquen al Palacio Multiusos, se pongan el judogi y puedan disfrutar de una gran jornada de judo y de muchos recuerdos”.



Merino hijo anunciaba que en esta jornada de fiesta van a estar presenten algunos campeones, “como Joaquín Ruiz que es el entrenador de la única medalla olímpica que hemos tenido este año en París, o orge Cano, que fue vencedor del gran Prix de Zagreb en el 2013”, al tiempo que señalaba que algunos no podrán venir, como Fran Garrigos, al estar convalecientes.



La actividad se desarrollará con todos los chavales enfrentándose a dos o tres combates en tres turnos de competición, “donde todos reciben premio”, y con un tatami central para los encuentros de convivencia o master class.



Por su parte, Alberto López Prado, profesor Dojo Inokuma, ha destacado que “Pepe Merino se merece este homenaje, y aunque seamos d escuelas diferentes hemos querido participar en él”.



De manera emocionada el propio Pepe Merino se confesaba “abrumado por tanto cariño”, y ha destacado que ha sido mucha gente al lado de él en estos años y apoyando al Judo “y sin ellos esto no habría funcionado”, citando expresamente al periodista Bernabé Relaño, al que fuera concejal de Deportes, Eladio Freijo, “y a familias enteras como los Román o los Higueras, ligados al judo en Guadalajara”, destacando también el hecho de que Guadalajara cuente con uno de los cinco árbitros mundiales de Judo que existen en España y que es su propio hijo o que en esta ciudad durante más de 30 años se haya podido obtener de manera ininterrumpida la titulación decente para el judo.



“Si de algo estoy orgulloso de lo que me ha dado el Judo en estos 60 años es de la condición física que tengo, pero sobre todo de que me ha hecho el hombre más feliz del mundo”, ha concluido Pepe Merino.