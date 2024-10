Madrid pedirá que Sanidad homologue "miles" de títulos de médicos y enfermeras extranjeros

domingo 13 de octubre de 2024

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, reclamará al Ministerio que homologue los títulos de médicos y enfermeras extranjeros, "20.000 médicos al menos" y más de 3.000 enfermeras, entre ellos los cubanos, que están pendientes de homologar "en connivencia con el régimen castrista".



Ante la celebración este viernes de un Consejo interterritorial "lleno de temas puramente administrativos", Madrid y otras comunidades insistirán en "abordar de una vez el Plan Nacional de Recursos Humanos, tan necesario por el problema estatal de falta de profesionales".



Matute pide que "por favor se homologuen ya los títulos de médicos y enfermeras, que nos consta, 20.000 médicos al menos, aunque realmente son más, porque no nos dan datos reales, y más de 3.000 enfermeras que se puedan homologar para que formen parte de nuestro Sistema Nacional de salud".



También hay "un problema con los médicos cubanos. En connivencia con el régimen castrista no les permiten tener los mínimos documentos para que puedan trabajar en nuestro país y esto nos parece un problema grave", ha dicho a la entrada del Consejo.



Matute reclamará asimismo que se agilice el acceso a los nuevos fármacos, tras un primer paso con el fármaco que trata el triple metastásico de mama, pero en el nuevo Real Decreto el ministerio "no incluye ni que se fijen precios ni que se disminuyan los trámites administrativos para que en España tengamos los fármacos antes que en Europa. Tardamos 900-1200 días y en Europa 180".



Respecto al cannabis y las adicciones, Matute ha expresado "preocupación" porque Sanidad "no ha recogido ninguna alegación" y considera que "están confundiendo a la población e intentando hacer una puerta de entrada a sustancia y a fórmulas magistrales que pueden afectar sobre todo a la población más débil".



En cuanto a las listas de espera, ha criticado el "desconocimiento profundo" de la ministra Mónica García sobre el Real decreto, y ha defendido que en las listas madrileñas están "perfectamente especificadas todas las operaciones que se realizan por prioridad, las oncológicas, las que no son oncológicas", y que a la ministra "no le gusta que comunidades como Madrid tengan las menores listas".



Sobre el anteproyecto de prevención del consumo de alcohol a menores, Matute ha dicho que el ministerio "hace titulares" pero sin dar a las comunidades el texto definitivo para sentar a estudiarlo.



En cuanto al decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, Matute ha defendido que haya representación autonómica, "con técnicos que son independientes", con objeto de "desburocratizar, para que haya una separación de lo económico respecto a lo técnico".



El Consejo Interterritorial estudiará la propuesta ministerial de medidas homogéneas ante la nueva temporada de infecciones respiratorias, además del anteproyecto de ley de alcohol y menores, y la inclusión de la especialidad de Urgencias y Emergencias en la convocatoria MIR de 2025.