Guadalajara celebra este sábado el Día de la Hispanidad con el paraguas y bajo lluvias constantes

Este sábado amanecerá en Guadalajara a las 8:18 horas y anochecerá a las 19:39 horas, las temperaturas estarán entre 14°C y 21ºC, el cielo estará nuboso con lluvias, el viento con una velocidad de 16 km/h y de dirección suroeste

sábado 12 de octubre de 2024 , 08:46h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado, en Castilla-La Mancha, cielos cubiertos, abriéndose claros en la mitad este por la tarde. Probables brumas o bancos de niebla matinales sobre todo en zonas de montaña.



Se esperan lluvias y chubascos generalizados, persistentes en el suroeste, donde además pueden ser localmente fuertes y que tenderán a amainar al final.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso que será notable en la mitad norte y máximas sin cambios o en ligero ascenso. El viento de componente sur soplará flojo con intervalos de moderado localmente.



Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 25 grados en Albacete, entre los 15 y los 21 en Ciudad Real, entre 13 y 19 grados en Cuenca, entre 14 y 21ºC en Guadalajara y entre 14 y 23 grados en Toledo.



El fin de semana del 12 de octubre, día de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España, estará marcado por la lluvia, que se hará presente en gran parte del país, marcará los actos civiles y militares de este día festivo. Una nueva borrasca llega desde el Atlántico y desde este mismo viernes marcará el clima en todo el país, especialmente en Andalucía, según explican desde el portal meteorológico eltiempo.es.



Las lluvias serán especialmente intensas en el oeste de Andalucía, por donde la borrasca ha entrado al territorio nacional, pero también llegará a muchas zonas del país, con especial presencia en el suroeste peninsular.



La parte occidental de Andalucía, especialmente las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, estarán en avisos naranja o amarillo por precipitaciones intensas, algo que también se producirá en Extremadura, Castilla-La Mancha y zonas de Castilla y León.



A partir del sábado, las lluvias irán avanzando hacia el norte, afectando a la mitad oeste peninsular. De igual forma, los expertos de eltiempo.es aseguran que las lluvias podrían llegar al interior oriental, como Aragón, el interior de la C. Valenciana, Murcia o el este de Andalucía, aunque ya de carácter más débil.



En el caso de Madrid, el desfile del 12 de octubre tampoco se librará de la lluvia, que si bien no será de carácter intenso en la capital, se esperan precipitaciones de 7,5 litros.



Las temperaturas no bajarán y podrían subir



Por otra parte, las temperaturas no serán especialmente frías: los vientos del sur-suroeste que impone la circulación de la borrasca limita el descenso de las temperaturas, que de hecho podría subir gracias a la nubosidad.



Así, el mercurio rondará entre los 22ºC y los 26ºC en general, aunque en puntos del sureste pueden alcanzar los 28ºC-29ºC. De hecho, para el domingo se alcanzarán los 30ºC en zonas de la costa mediterránea. En cuanto a las mínimas, tan solo se bajará de los 10ºC en zonas altas y principalmente de la mitad norte peninsular.