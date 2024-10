Un conquense es reconocido en Oviedo por convertir los centros sanitarios en espacios más saludables

martes 08 de octubre de 2024 , 21:04h

Entre las casi 300 candidaturas presentadas, el Jurado de los Premios Prevencionar2024 ha reconocido el pasado 4 de octubre en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo al Proyecto "SermaSaludable" impulsado por el Castellano Manchego Jose Luis Martinez Jiménez, profesional de Salud Laboral del Hospital Universitario Principe de Asturias de Alcalá de Henares, en la Categoría PREMIO PREVENCIONAR EMPRESA DEL AÑO (GRAN EMPRESA) en virtud de los méritos contraídos a favor de la implantación, promoción y difusión de los entornos saludables y humanizados en los centros sanitarios.



El objetivo de los Premios PREVENCIONAR es colaborar en la mejora de la cultura preventiva en España e Hispanoamérica, reconociendo y premiando a aquellas personas, asociaciones, empresas, entidades, etc., que realizan una labor destacable en el campo de la prevención de riesgos laborales, la seguridad y salud en el trabajo y la promoción de la salud en los entornos de trabajo.



Proyecto "SermaSaludable"



En líneas generales, este programa pretende mejorar la calidad de vida y bienestar del personal sanitario, transformando los centros sanitarios en espacios más saludables y humanizados mediante una serie de iniciativas de promoción de la salud (nutrición, actividad física, bienestar emocional, conciliación, envejecimiento activo…) que se pondrán en marcha a través de los propios recursos de los centros (fisioterapeutas, psicólogos, técnicos de salud laboral, recursos humanos, personal de enfermería y medicina…)



Este novedoso e innovador programa de bienestar laboral y de humanización sanitaria ya ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Europeo Risk Management SHAM 2021, Mención Especial en los Premios Supercuidadadores 2021, Premio Agora Bienestar 2022 y el X Premio Especial Salud y Empresa 2023.



Trayectoria de Jose Luis Martinez, un innovador en el modelo saludable



Nacido en Cuenca y con raíces profundamente arraigadas en Castilla-La Mancha, José Luis comenzó su carrera en la sanidad pública, combinando su experiencia con contratos en el sector privado. Su dedicación y habilidad para innovar en su campo lo han llevado a colaborar con varias entidades y organismos, contribuyendo significativamente al bienestar organizacional en el ámbito sanitario.



Con una sólida formación académica en Relaciones Laborales y diversos másteres en modelos saludables y humanización sanitaria, José Luis ha enfocado su investigación en mejorar la calidad de vida de los trabajadores sanitarios. Sus proyectos ‘Cuidar al que cuida’ y ‘SermaSaludable’, forjados en el contexto de la pandemia, han sido elogiados por la comunidad científica y reconocidos con más de cuarenta distinciones, incluyendo varios premios internacionales.



Los proyectos de José Luis destacan por su enfoque holístico, que abarca desde la práctica deportiva hasta iniciativas de bienestar emocional y nutrición. Su modelo no solo busca mejorar las condiciones laborales, sino también impactar positivamente en la atención al paciente. La premisa es clara: invertir en el modelo saludable es una inversión, no un gasto.