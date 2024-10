Issmaili Youssef y María Sancho se imponen en la X Escarcha Xtreme de Sigüenza

lunes 07 de octubre de 2024 , 12:21h

El ganador en la categoría e-Bikes del Circuito, Giovanni López, llevó durante toda la carrera un anillo en el maillot y, al llegar a meta, pidió matrimonio con él a su pareja, Esther Fernández. Recibió un sí, y el aplauso de la Plaza Mayor de Sigüenza.

Sigüenza. 07 de octubre de 2024. La X edición de la Escarcha Xtreme, disputada ayer en la monumental Sigüenza, ha decidido, por ser la última prueba, la mayoría de las categorías por edades del XI Circuito MTB de la Diputación de Guadalajara.

Con una temperatura algo mas alta de la que es habitual por estas fechas en Sigüenza, 15ºC en la salida, cielo nublado, pero sin lluvia, algo de viento y con 273 corredores ordenados en la Plaza Mayor de Sigüenza, una de las más bellas de España, el diputado provincial, delegado de Deportes, Marco Campos, daba la salida junto a los concejales del Ayuntamiento de Sigüenza, Arantxa Pérez y Ramón Escudero, y al director de carrera, Julián Barrero.

Esta X Escarcha Xtreme la ha organizado el Club Ciclista Seguntino, con apoyo logístico del Ayuntamiento de Sigüenza, y con la colaboración de varios patrocinadores locales más. Como es norma en todas las carreras del Circuito, hubo dos recorridos, uno de 46 kms, con un desnivel acumulado de 1.050 metros, y otro más corto, de 26 kms y 660 metros. El fin de ambas propuestas es el de mostrar en cada prueba la belleza de la provincia y su excepcional orografía, perfecta para el MTB, atrayendo así a la competición a corredores experimentados en la ruta 'Pro', pero, al mismo tiempo, favorecer la participación de la cantera, y de aquellos que no acumulan tantos kilómetros en sus piernas. El terreno estaba ayer en perfectas condiciones. Algo húmedo, como corresponde al otoño seguntino, lo que confería un agarre extra a las ruedas de los bikers. El olor del campo de octubre, a setas, fue ayer un aliciente más de la carrera.

A las diez en punto de la mañana, Raul Estecha iniciaba la cuenta atrás que ponía en acción a los corredores. El recorrido fue similar al de anteriores ediciones, pero con algunas variaciones fruto de la experiencia de anteriores ediciones. Las dos rutas, antes de separarse a la altura de la pedanía de Alcuneza, discurrían por el conocido pinar de Sigüenza y por los pueblos de Barbatona y Guijosa. Y, mientras que los 'Pros' continuaban por las pedanías de Pozancos y Ures, atravesando un paisaje de encinas y robles con multitud de sendas y subidas espectaculares, la ruta corta regresaba a Sigüenza, por el paraje de Valdecan, desde Alcuneza.

En total, se han inscrito 273 corredores, 52 en la carrera corta, 198 en la larga, y 23 en la modalidad de e-Bikes, todos con llegada de la Plaza Mayor de la ciudad del Doncel. Después de poco más de dos horas de carrera, concretamente 2h 00´53”, el primero en cruzar la meta fue Issmaili Youssef (Pellejo Team). Este prometedor sub23 marroquí, campeón en esa categoría de su país y tercero en Atienza en la penúltima carrera del Circuito, logró ayer una victoria incontestable en Sigüenza.

Youssef se marchaba del grupo en el kilómetro 18, entre Barbatona y Guijosa, logrando una ventaja sustancial de cerca de dos minutos sobre el grupo perseguidor. Sin embargo, el chaval se desorientó en un cruce a la altura del kilómetro 36, un error que a punto estuvo de costarle caro, puesto que el biker marroquí perdió toda su ventaja. Ayer, sin duda, era el más fuerte. Después de unos kilómetros de incertidumbre, volvía a conectar con la cabeza de carrera, para marcharse en solitario y llegar a la meta con 1´03” de ventaja sobre Alejandro Gómez Martínez. El biker pastranero, después de hacer un Circuito muy regular, clasificándose siempre en los primeros puestos de la categoría élite, no había logrado subirse al pódium desde la Torija Bike Race.

Para Alejandro Gómez Martínez (Grand Pádel Team), la Escarcha Xtreme es su carrera talismán, por encima incluso de la de su propio pueblo. En la historia del Circuito, ha protagonizado victorias épicas, incluso una compartida, con su rival y amigo Rafael Revuelta, y otra sobre el gran Alberto Báncora. Ayer, Sigüenza, le devolvía al pódium. “He ganado tres veces aquí. Es el entorno más emblemático del Circuito, con la catedral de Sigüenza, que lo es de Guadalajara, en la salida y en la meta, y siendo, además, la última en disputarse y la que lo decide todo”, señalaba. El de ayer fue un segundo puesto inesperado para el corredor, “porque no me veía en una buena condición al inicio”. Sin embargo, Gómez administró bien sus fuerzas, pudo calentar, “algo que, como organizador del circuito, no siempre me es posible”, y por lo tanto, acabó “muy satisfecho”. Gómez reconocía abiertamente la superioridad del ganador. “A mitad de carrera nos sacaba más de un minuto, hasta que cometió el error en el cruce, y perdió su ventaja. Cuando nos volvió a coger, me fue imposible seguirlo”, señalaba. Al intentarlo, el pastranero sintió calambres y optó por conservar la segunda plaza. “El primer puesto, totalmente merecido. Los demás hemos estado igualados y podía haber ganado cualquiera. Hoy, he conseguido el segundo puesto casi por eliminación. Me ha bastado con mantener el ritmo, alimentarme bien y dosificar fuerzas”, añadía en meta.

En su calidad de organizador, Gómez agradecía su labor a Julián Barrero, el director de carrera. “Julián lleva doce años organizando la Escarcha Xtreme”, y aunque la organización de una prueba de este calibre no es fácil, “esperamos que siga muchos años”.

Oscar Chicharro (Eload Ceballos Racing Team) ha sido tercero en la Escarcha, a 22” de Gómez. “Carrera muy dura y rápida. He salido en cabeza, dándolo todo para coger posición en el primer sendero”, comentaba en meta. Después de rodar en grupo con los elegidos, entre los que estaban Juanjo Muñoz, Javier Écija y Rodrigo Palomares, estos dos últimos recuperando sensaciones, hasta prácticamente la pedanía de Alcuneza, “Alejandro se ha ido en la última subida -entre Alcuneza y Pozancos- y ya no le he podido coger, estaba muy fuerte”. En todo caso, Chicharro se alegraba de ver de nuevo entre los primeros al pastranero, y se refería también a la belleza del entorno, monumental y natural de Sigüenza. “Correr en un sitio así es muy bonito”, decía, y felicitaba al campeón en su categoría, Master 40, del Circuito: Juanjo Muñoz. “En estas dos últimas carreras, Atienza y Sigüenza, he quedado por delante de él, en Atienza por avería, pero ha estado intratable todo el año”, terminaba.

En féminas, y ante la ausencia de la ya campeona del circuito, Beatriz Martínez, la mejor ayer fue María Sancho. Cruzó la meta con un tiempo de 2h 40´18”. “He disfrutado muchísimo la carrera, que es de las más bonitas del Circuito. El terreno estaba perfecto, y bien señalizado. Y el final, impresionante”, señalaba la campeona, al respecto de la entrada de corredores a la Plaza Mayor de Sigüenza por la Puerta de Toriles. Sancho tenía palabras de agradecimiento para los responsables del Circuito “por implicarse tanto en la organización de estas carreras”. María constataba, además, la creciente participación de féminas en el Circuito y terminaba sus palabras deseando que el año que viene se mantenga la tendencia.

Daniela Arauz ha hecho segunda, con un tiempo de 2h 49´25”. La madrileña ha debutado en el Circuito con este segundo puesto. “Me ha gustado mucho, sobre todo los últimos 15 kms, los más duros, pero también los más bonitos”, señalaba. Daniela, y su equipo, ya se plantean correr más pruebas el año que viene en Guadalajara.

La argandeña Mirentxu Rodríguez (Independiente) hacía tercera, con un tiempo de 2h 56´43”. “Me quería quitar la espinita de Atienza, donde no acabé por avería mecánica, y lo he conseguido”, señalaba. Enamorada del Circuito MTB de Guadalajara, “la carrera ha sido espectacular, muy técnica, con mucha piedra y raíz, y pista sólo para enlazar unos senderos con otros”. Como declaraba en meta, ayer se encontró en su salsa, con una combinación perfecta de ingredientes como fueron meteorología, recorrido, estado de forma y ambiente de carrera, para “un día top”. “Todas las carreras que he hecho del circuito, me han gustado. Todas tenía su punto de técnica y, cuando pensaba que una sede era insuperable, la siguiente era aún mejor”, terminaba.

El campeón de la ruta corta ha sido Ian Ortega (Alcarreña de Ciclismo), con un tiempo de 1h 47´39”, aún en categoría infantil, como el vendedor en Atienza, Hugo Ciordia, que ayer tenía que abandonar. “Una carrera muy entretenida. Las sendas, muy divertidas, pero el llano final, con el viento se ha hecho muy duro”. Ian pudo seguir la estela de los mejores de la carrera larga durante un trecho, y después la de un segundo grupo. “He aguantado con ellos, y, al final, me he desviado yo solo”, terminaba.

Después de terminar su carrera, en segundo lugar en la categoría de e-Bikes, pero como campeón del circuito, Giovanni López, que había llevado un anillo de pedida en su maillot toda la carrera, hincó rodilla en la Plaza Mayor de Sigüenza para pedir matrimonio a su pareja, Esther Fernández, que, naturalmente, le dijo que sí. Se llevó el aplauso unánime de todos los corredores y de la Plaza Mayor de Sigüenza. “Quiero dar las gracias a la organización por convocar la categoría e-Bikes, porque no es fácil compatibilizar la competición de las bicis eléctricas, con el ritmo tan alto que llevamos, con la del resto de corredores. No conocía La Alcarria, ni Guadalajara, y he descubierto un lugar precioso. Hoy, me voy de Sigüenza doblemente satisfecho, por la victoria en la general del circuito, pero sobre todo, porque le he pedido matrimonio a mi pareja, que ha venido a animarme a todas las carreras. Si no llega a ser por ella, no habría ganado. Verla, me da el plus de vatios que necesito para sufrir hasta el final. Me voy muy contento por haber hecho este pedazo de Circuito y por compartirlo con vosotros”, terminaba ayer.

Ese momento tan especial fue el pistoletazo de salida del postmeta, en la Plaza Mayor de Sigüenza. Allí, en un inmejorable escenario, los bikers repusieron fuerzas con un abundante bocadillo de lomo o panceta con bebida.

Los dos coordinadores del Circuito, Alejandro Gómez y Javier Fernández, de Eload Team, también se llevaron, en la última prueba del Circuito, un merecido aplauso por el esfuerzo de organización de un circuito de nueve pruebas (Gárgoles, Mondéjar, Valdesaz, Budia, Pastrana, Torija, Brihuega, Atienza y Sigüenza) que no para de crecer en cuanto a participación -masculina y femenina- y nivel deportivo, y en cuanto a calidad de la organización.

El concejal de Deportes, Ramón Escudero, destacaba el gran ambiente, la temperatura idónea, y la ausencia de incidentes que se vivió ayer en la Escarcha Xtreme, y agradecía a los voluntarios del Club Ciclista Seguntino, de Cruz Roja y Protección Civil su aportación altruista a la prueba.

Presente en el desarrollo de la carrera y entrega de premios ha estado también la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. La regidora agradecía la participación de los corredores, el apoyo de la Diputación de Guadalajara, que cada año incluye la prueba de Sigüenza en el Circuito, y la implicación del Club Ciclista Seguntino “que llena nuestras calles y naturaleza de gente y de deporte, este año, el del IX Centenario, especialmente”, señalaba. Esta X Escarcha Xtreme ya forma parte de los actos conmemorativos de la efeméride.

“Termina hoy en Sigüenza el Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara que ha llevado el MTB por nueve pueblos de la provincia, uno más que el año pasado, algo que, en lugar de bajar la media de participación, la ha subido, con cerca de 300 corredores por carrera. Ha sido un gran éxito, que vamos a seguir apoyando desde la institución provincial”, señalaba Marco Campos. El diputado delegado de Deportes afirmaba en Sigüenza que, dadas las características geográficas y paisajísticas de Guadalajara, “tenemos que apostar por el MTB” puesto que “los espectaculares paisajes y terrenos que tenemos son perfectos para este deporte”. Campos se mostró confiado en que “en años venideros, el Circuito siga creciendo”.

Por cortesía de la organización, los dos primeros, en categoría masculina y femenina, Issmaili Youssef y María Sancho, y el primer local, Héctor de la Punta, se llevaron un jamón, además de los premios por mérito de la Diputación.

El parte de lesiones se saldó con dos contusionados leves, dados de alta en el lugar. Un tercero hubo de ser derivado al centro médico para saber más sobre el alcance de su lesión, ante posible fractura de clavícula y costillas, pendiente de confirmación.

Todas las categorías y campeones del circuito

En cadetes, el vencedor ha sido Victor Molinero (2h 29´51”). En junior, el vencedor ha sido Mateo Alcivar (2h 08´37”). En Sub 23, el vencedor ha sido Issmaili Youssef, con 2h 00´33”, mientras que se ha proclamado campeón del Circuito Roberto Fernández Martínez; En Elite, Alejandro Gómez, con 2h 01´36”, proclamándose campeón del Circuito Daniel Martín; en Máster 30, Santos Artiaga (2h 05´09”), proclamándose campeón del Circuito Rafael Revuelta; en Máster 40, Oscar Chicharro (2h 01´58”), proclamándose vencedor del Circuito Juanjo Muñoz; en Máster 45, Santiago Iniesta (2h 08´27”), proclamándose vencedor del circuito David Rodríguez; en Máster 50, Marcos Novalbos (2h 06´03”), proclamándose vencedor del circuito Roberto Fernández; en Veteranos, Carmelo Gómez (2h 22´06”), proclamándose vencedor del Circuito Carlos Prieto; en Féminas Elite, María Sancho (2h 40´08”), proclamándose vencedora del circuito Beatriz Martínez.

En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Ian Ortega (1h 47´39”). El equipo ganador de la competición ha sido el Eload Ceballos Racing Team. En E-Bikes, el ganador ha sido Tomás Atienza (1h 52´12”). En la general del circuito ha vencido Giovanni López.