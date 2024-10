La consejera socialista del Gobierno Vasco firma el tercer grado para los asesinos de Buesa y Portero

Covite critica que la nueva consejera socialista autorice terceros grados a etarras NO arrepentidos y el PP acusa al PSOE de pagar así el apoyo de sus socios

miércoles 02 de octubre de 2024 , 21:38h

Siguen las excarcelaciones de etarras en el País Vasco. Las dos últimas cobran especial relevancia. Se deja libres a Harriet Iragui y Luis Mariñelarena, condenados por el asesinato entre otros del socialista Fernando Buesa, el concejal del PP José María Martín Carpena o el fiscal Luis Portero. La encargada de firmar el tercer grado ha sido la nueva Consejera socialista del Gobierno Vasco, María Jesús San José. Las víctimas denuncian que van a quedar en libertad sin haberse arrepentido de sus crímenes mientras el PP acusa al PSOE de pagar el apoyo de sus socios dando el tercer grado a dos etarras.



Luis Mariñelarena está condenado por participar en los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díez Elorza, mientras que Harriet Iragi, lo está por los asesinatos de José María Martín Carpena, Luis Portero y Antonio Muñoz Cariñanos.



El PP ha acusado al PSOE de pagar el apoyo de sus socios en el Congreso concediendo el tercer grado a dos etarras "no arrepentidos".



Así lo ha denunciado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que en un mensaje en X ha sostenido que "para que Sánchez siga, ellos salen", haciéndose eco de las críticas de Mikel Buesa, que también ha empleado las redes sociales para reprochar que el asesino de su hermano, el socialista Fernando Buesa, se ahorre "ocho años de cárcel gracias al PSOE".



En el mismo sentido se ha pronunciado su secretaria general, Cuca Gamarra, que en X ha sostenido que el PSOE está pagando de las deudas de su "famoso pacto encapuchado" y "hora saca de prisión a dos etarras no arrepentidos y ni siquiera explican cuál es la razón".



SARE exige al PSE-PSOE que acelere la excarcelación de más de 140 presos de ETA



COVITE CRITICA QUE SE AUTORICEN TERCEROS GRADOS A ETARRAS NO ARREPENTIDOS



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha criticado este martes que la nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, haya autorizado la concesión del tercer grado penitenciario a dos presos de ETA que "no están arrepentidos".



Esta asociación de víctimas ha señalado que ninguno de los dos "cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el de arrepentimiento por sus crímenes".



Covite ha explicado que ambos presos "son exhibidos constantemente por la izquierda abertzale, principalmente por Sare, pero también por el propio Sortu", lo que constituye, a su juicio, una prueba de que no están arrepentidos, ya que "es público y notorio que la izquierda abertzale prohíbe a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia".



Esta organización ha reprochado a la nueva consejera que haya decidido continuar con la política de concesión de terceros grados a etarras no arrepentidos que puso en marcha el PNV en la anterior legislatura.



Ha recordado que San José prometió en el Parlamento Vasco que "impulsaría un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA", por lo que la concesión del tercer grado a estos dos etarras constituye una "decepción total". "Teníamos esperanzas de que su intención de revertir esta política fraudulenta del PNV fuera sincera", ha afirmado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.