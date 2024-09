El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se traslada el Centro Social de los Valles

La sesión plenaria no ha podido celebrarse en el Salón de Plenos, donde se están reparando las filtraciones registradas tras las tormentas.

REDACCION

viernes 27 de septiembre de 2024 , 13:55h

El Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado hoy su Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, Pleno que se ha desarrollado en el Centro Social Los Valles, al no estar operativo el Salón de Plenos municipal, afectado por filtraciones tras la tormenta del pasado 2 de septiembre.



Ha sido un pleno rápido, que ha resulto en apenas tres horas, los 17 puntos del orden del día.



Al inicio de la sesión plenaria, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha recordado los tres últimos casos de mujeres asesinadas por violencia de género en España, registrados en el mes de septiembre, que elevan a 35 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2024 y a 1.279 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.



El número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 24 en 2024 y a 457 desde 2013 y el número de personas menores de edad asesinadas por violencia de género en España asciende a 10 en 2024 y a 63 desde 2013, cuando se empezaron a recopilar estos datos.



Atendiendo ya el orden del día del Pleno, se ha comenzado dando cuenta del nombramiento de nuevos en los Consejos de Barrio y así como tres vocalías que faltaban en el Consejo director de los Centros Sociales.



Después fueron abordados por el Pleno siete puntos de carácter tributario, con tres expedientes de nulidad de autoliquidaciones del IIVTNU y cuatro expedientes de bonificación del 95% en el ICIO para la instalación de placas fotovoltaicas de viviendas particulares, expedientes aprobados todos ellos en bloque y por unanimidad.



A propuesta del área de Urbanismo se aceptó el desestimiento de la UTE E.P. Iriépal al procedimiento de adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del sector SNP Iriépal relativo a los polígonos del entorno de la población.



El concejal de urbanismo, Alfonso Esteban explicaba que esta adjudicación no ha producido efectos, por la inactividad del solicitante, puesto que llevaba 16 años sin hacer efectiva la preceptiva garantía.



Mociones de los grupos políticos



Y tras dar cuenta de la relación de acuerdos de la Junta de Gobierno Local y Decretos de la Alcaldía, el Pleno entraba en su parte de control al Gobierno con las mociones de los grupos políticos, con dos mociones presentadas por el grupo municipal Aike y dos por el grupo municipal PSOE.



Aike pedía en su primera moción el apoyo del Festival Internacional de Títeres de Guadalajara manteniendo la aportación económica, moción que fue rechazada por 13 votos (PP y Vox), recibiendo el apoyo de 12 votos (Aike y PSOE).



Puesto que tanto Aike como PSOE habían presentado una moción sobre la finca de Castillejos, se acordó hacer un debate conjunto de ambas mociones y una votación separada.



Aike pedía desarrollar la gestión de la finca de Castillejos y establecer convenios de colaboración para ello. Y el grupo municipal del PSOE pedía convertir la finca de Castillejos en un espacio para el disfrute de la naturaleza con actividades de ocio y multiaventura y recuperar el proyecto de la senda de Castillejos.



Ambas mociones fueron rechazadas, la del grupo Aike con 24 votos en contra (PP, PSOE y Vox) y 1 a favor (Aike); y la del PSOE con 13 votos en contra (PP y Vox) y 12 a favor (PSOE y Aike).



En su segunda moción el grupo municipal del PSOE pedía campañas de promoción turística de fin de semana asociadas a nuestros grandes eventos culturales, moción que fue rechazada con 13 votos en contra (PP y Vox) y 12 a favor (PSOE y Aike).



El grupo municipal socialista también presentó una moción con carácter de urgencia para abordar la senda de estabilidad y capacidad de gasto del Estado, que finalmente no fue debatida, por no ser aprobado su carácter de urgencia.



Ruegos y preguntas



En el turno de ruegos y preguntas, el grupo municipal PSOE ha preguntado por las medidas ante los últimos datos del Ministerio sobre Seguridad, las medidas para mitigar temporales y los motivos de reducir en un 50% el presupuesto de licitación del Festival Internacional de Títeres.



Por su parte el grupo municipal Aike ha preguntado cuando se podrán realizar los registros de matrículas para la ZBE, si los precios de consumiciones en los conciertos de Ferias estaban consensuados con el Ayuntamiento y sobre la adquisición de ejemplares para la Biblioteca Municipal Suárez de Puga.