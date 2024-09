Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Guadalajara recibe este domingo a las 14,44 horas el otoño con 14ºC de mínima y 22ºC de máxima sabiendo ya cuándo se cambiará la hora

Este domingo amanecerá en Guadalajara a las 7:59 horas y anochecerá a las 20:12, las temperaturas estarán entre 14°C y 22°C, el cielo estará nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 12 km/h y de dirección sur

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 22 de septiembre de 2024 , 08:08h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos que serán de evolución diurna en horas centrales, predominando los claros por la noche. Brumas y probables bancos de niebla matinales y nocturnos en la Ibérica de Cuenca y en cumbres del extremo sur.



Probables lluvias débiles o chubascos dispersos por la mañana que serán más intensos en el nordeste donde pueden persistir por la tarde, excepto en el sureste, donde no se esperan precipitaciones.



Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas con pocos cambios excepto un ascenso en el extremo oriental. El viento soplará flojo de componente oeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 24ºC en Albacete, entre los 16 y los 23ºC en Ciudad Real, entre 14 y 21ºC en Cuenca, entre 14 y 22ºC en Guadalajara y entre 16 y 25ºC en Toledo.



Este domingo comienza el otoño y el día 27 de octubre se retrasarán los relojes una hora.-



El comienzo del otoño en España se producirá oficialmente este domingo a las 14:44 horas y la estación durará 89 días y 21 horas hasta concluir el 21 de diciembre, cuando comenzará el invierno, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.



El inicio del otoño en el hemisferio norte está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur.



El día en que esto sucede la duración del día y la noche prácticamente coinciden. A esta circunstancia se la llama también equinoccio de otoño. En el momento en que la estación otoñal empieza en el hemisferio norte, en el sur se inicia la primavera.



El Observatorio Astronómico Nacional señala en un informe sobre el otoño, recogido por Servimedia, que el equinoccio de esta estación puede darse en cuatro fechas distintas e iniciarse entre el 21 y el 24 de septiembre. A lo largo de este siglo, la estación otoñal comienza el 22 o el 23 de septiembre, con el inicio más tempranero en 2096 y el más tardío en 2003.



Las variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol.



La llegada del otoño es la época del año en que la longitud del día se acorta más rápidamente. A las latitudes de la península, el Sol sale por las mañanas cada día más de un minuto después que la jornada anterior y por la tarde se pone más de un minuto antes. De este modo, el tiempo en que el astro está por encima del horizonte al inicio de la estación otoñal se reduce casi tres minutos cada día a las latitudes de la Península Ibérica.



Cambio horario



Como es habitual, el último domingo de octubre (día 27) se producirá el cambio de hora, cuando a las tres de la madrugada habrá que retrasar el reloj hasta las dos (una hora menos en Canarias), de manera que ese día tendrá oficialmente una hora más.



Aunque tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europa se han pronunciado a favor de eliminar los cambios de hora en el futuro, todavía no existe una decisión definitiva al respecto. Por ello, durante 2024 seguirá en vigor el tradicional cambio de hora que tiene lugar el último domingo de octubre.



El cielo tras la puesta de Sol al comienzo del otoño tendrá a Venus y Saturno como únicos planetas visibles. A partir de noviembre, Mercurio podrá verse unas semanas hacia el oeste, mientras que Júpiter lo hará por el oeste a finales de noviembre.



Los amaneceres, por el contrario, permitirán ver a Marte y Júpiter durante toda la estación, al igual que Mercurio al final del otoño.



Estrellas



En cuanto a las estrellas y constelaciones visibles al anochecer en otoño, destacará el triángulo de verano, formado por Deneb en el Cisne, Vega en Lira y Altair en el Águila, que seguirá siendo visible durante la primera parte de la estación, aunque gradualmente a menor altura sobre el horizonte oeste.



A medida que avancen los meses, surgirán por el este las constelaciones de Pegaso, Andrómeda y Perseo, y al final de la estación aparecerán las constelaciones de Tauro y Orión, que alcanzarán su máximo esplendor durante las noches de invierno. Durante este otoño habrá un eclipse anular de Sol el 2 de octubre, que se verá en el Pacífico y Sudamérica.



Otros fenómenos de interés astronómico durante el otoño serán las lluvias de meteoros de las dracónidas (el máximo se espera hacia el 8 de octubre), las oriónidas (el máximo hacia el 21 de octubre), las Leónidas (17 de noviembre) y las Gemínidas (14 de diciembre). Las lunas llenas del otoño tendrán lugar el 17 de octubre, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.