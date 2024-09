La lluvia provoca más de 60 inundaciones en calles, casas y locales de Guadalajara

jueves 19 de septiembre de 2024 , 19:42h

La intensa lluvia caída este jueves en diversos puntos de la provincia de Guadalajara, entre ellos su capital, ha causado más de 60 inundaciones en calles, garajes, viviendas o locales.



Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, entre las 15.30 y las 17.00 horas se han recibido una veintena de llamadas en las que se ha alertado de que ha habido inundaciones en viviendas, garajes y locales de la capital guadalajareña.



Estas inundaciones se han producido en diversos puntos de Guadalajara, muchas de ellas en la zona de la calle Toledo y Cuatro Caminos, aunque también en otros puntos como el Bulevar Alto Tajo o Julián Besteiro.



A su vez, la vía de acceso a la carretera de Cabanillas del Campo, la autonómica CM-1007, ha sido cortada a la altura del barrio de Manantiales debido a la gran acumulación de agua que ha habido en ese punto.



Además de las llamadas de Guadalajara capital, el 112 ha recibido otra treintena de avisos de Cabanillas de Cabanillas del Campo y una decena de Marchamalo, donde ha habido inundaciones en el polígono industrial y en numerosas calles de la localidad, según informa en las redes sociales el Ayuntamiento.



El Ayuntamiento de Marchamalo ha pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas y no salgan ni cojan vehículo salvo casos de emergencia”.



"Los servicios de emergencia están intentando atender los avisos recibidos en la medida de lo posible. Por favor, mantengan la calma y no salgan de casa" solicita a los vecinos el Ayunamiento, que indica también que los dos autobuses de la línea 2 del servicio de transporte de viajeros Astra con Guadalajara capital están retenidos en Marchamalo, por lo que el servicio acumulará retrasos.



RIESGO POR LLUVIAS Y TORMENTAS



Un total de 28 provincias estarán este viernes en aviso por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. La peor parte se la llevará Tarragona (Cataluña) y Castellón (Comunidad Valenciana), en nivel naranja por lluvias y tormentas.



Al margen de Tarragona y Castellón, los avisos por lluvias y tormentas estarán en la suroccidental asturiana y la Cordillera y los Picos de Europa (Principado de Asturias); Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro (Cantabria); Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora (Castilla y León); Badajoz y Cáceres (Extremadura); Lugo, Ourense y Pontevedra (Galicia); Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra); Álava y Vizcaya (País Vasco); Ribera del Ebro de la Rioja e Ibérica riojana (La Rioja). Asimismo, Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón) estarán en aviso por lluvias; así como Ciudad Real, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha); y Barcelona y Lleida (Cataluña).



AEMET prevé la presencia de un centro de bajas presiones al norte de la Península, por lo que la inestabilidad atmosférica continuará y se extenderá por amplias zonas del territorio. En este marco, es probable que haya abundante nubosidad y chubascos acompañados de tormentas ocasionales en la mitad norte interior, norte de la meseta Sur y litorales del nordeste.



Estos chubascos podrían ser abundantes y localmente fuertes en el norte de Andalucía, zonas de la meseta sur, Extremadura, cuadrante nordeste interior, litorales de Cataluña y Levante, sur de Galicia y cordillera Cantábrica. A su vez, estas precipitaciones pueden ser muy fuertes y localmente persistentes en litorales de Tarragona y Castellón, y, con menor probabilidad, en el Prepirineo.



La predicción recoge que, probablemente, también habrá chubascos en zonas dispersas del resto de la mitad sur, el Estrecho y este de Baleares, aunque menos abundantes. Asimismo, tampoco considera que puedan descartarse en el resto de la Península, aunque de forma más débil, dispersa y poco probable. Eso sí, en zonas de Andalucía y Melilla no se esperan. Mientras, el organismo estatal prevé intervalos nubosos en Canarias, con nubes de evolución y posibles chubascos en las islas montañosas, más probables e intensos en interiores de las occidentales. Durante esta jornada, no se descartan nieblas matinales en montaña, brumas costeras en Galicia y brumas ocasionales en el nordeste.



En lo que concierne a las temperaturas, AEMET ha avanzado que las máximas tenderán a descender en las mitades norte y oeste peninsulares y a aumentar en el interior sudeste y Canarias. Paralelamente, las mínimas irán en aumento en el Cantábrico oriental y el nordeste, sin grandes cambios en el resto. Las capitales de provincia que registrarán valores más altos serán Badajoz y Córdoba con 30ºC; Almería, Granada, Jaén y Murcia con 28ºC; y Alicante, Bilbao, Cáceres, Melilla, Palma y Sevilla con 27ºC.



Por lo demás, el organismo estatal ha indicado que este viernes soplará levante en el área mediterránea y sudeste en el Ebro y que predominarán vientos flojos de dirección variable en el resto, con predominio de la componente este en tercio oriental y componente sur en la vertiente atlántica en horas centrales. Mientras, en Canarias soplará viento flojo de dirección variable, con predominio del noroeste.