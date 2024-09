En una entrevista en esRadio Guadalajara, Núñez: “Si Page no está de acuerdo con el cupo catalán y con que el dinero de Castilla-La Mancha acabe en los separatistas lo que tiene que hacer es pararlo con sus votos”

martes 17 de septiembre de 2024 , 21:12h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que si Page “no está de acuerdo” con el cupo catalán, con un Estado federal o con que el dinero de los castellanomanchegos acabe en manos de los separatistas, lo que tiene que hacer “es pararlo con sus votos”.



Así lo ha indicado en una entrevista en esRadio Guadalajara, donde ha recordado que Page “tiene 8 diputados nacionales en el Congreso”. Así, ha avanzado que los diputados nacionales del PP de Castilla-La Mancha “van a votar no al cupo catalán, a la financiación singular de Cataluña y a que el dinero de Castilla-La Mancha acabe en el separatismo”.



Núñez ha incidido en que los alcaldes socialistas que perdieron los gobiernos municipales de Guadalajara o Albacete fueron recolocados en las listas al Congreso y, en Toledo, la exalcaldesa de la capital, Milagros Tolón finalmente fue desplazada por el secretario de Organización del PSOE-CLM, Sergio Gutiérrez, por el “empeño de Page”.



“Si el PSOE de Castilla-La Mancha no quiere que el dinero de Castilla-La Mancha se vaya a Cataluña tiene que votar no en el Congreso de los Diputados”, ya que si socialistas como Alberto Rojo o Emilio Sáez votan sí en nombre de Page “estarán enviando el dinero de los castellanomanchegos a los separatistas”.



Núñez ha asegurado que el acuerdo Sánchez-ERC implica de manera directa que unos 300 millones de euros que deberían ir a Castilla-La Mancha al año vayan al separatismo, lo que supone 714 millones de euros en lo que resta de legislatura.



Para compensar esta situación, ha continuado, Page “sube los impuestos, sube la deuda y merma los servicios públicos”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que Sánchez está cometiendo un ataque a la Constitución y a la unidad de España. “Yo no voy a dar un paso atrás en la defensa de España y de Castilla-La Mancha. Me enfrentaré a Sánchez si Page no se atreve con la fuerza de los votos”.



Para Núñez, la diferencia entre Page y otros líderes socialistas es que él sí puede parar el cupo catalán en el Congreso, por lo que de no hacerlo “se convertiría en dos cosas, en un traidor para España y para Castilla-La Mancha y en un mentiroso”.