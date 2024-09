El Real Madrid suspende los conciertos en el Santiago Bernabéu por los problemas con el ruido

sábado 14 de septiembre de 2024 , 16:39h

El Real Madrid ha decidido suspender los conciertos en su estadio tras los problemas de ruido que han provocado un conflicto entre el recinto y los vecinos de la zona, unas fricciones en las que ha tenido que mediar el Ayuntamiento de Madrid recientemente.



En puridad, el Real Madrid retrasa los eventos previstos hasta la primavera que viene, en previsión de tener subsanados los problemas de insonorización y horarios que han provocado las quejas de los vecinos y el recelo de las autoridades, aunque el Ayuntamiento de Madrid colabora activamente con el club para encontrar la manera de mantener la actividad del recinto.



«Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que viene tomando el club para que durante los conciertos se verifique el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente», ha dicho la entidad en un comunicado emitido este viernes. «El Real Madrid seguirá trabajando de cara a que durante los conciertos se den las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido que permitan celebrar conciertos en nuestro estadio».



Este anuncio se produce apenas dos días después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insistiera en que el consistorio seguiría trabajando para «minimizar definitivamente» las molestias que los eventos celebrados en el estadio generan en el vecindario. El alcalde explicaba que las medidas adoptadas hasta ahora habían supuesto cierta mejora, pero seguían sin ser «suficientes».



Esta declaración se produjo después del concierto de Romeo Santos, que de momento será el último que acoja el coliseo blanco. «Tenemos que seguir trabajando. Eso es indudable. Tenemos que seguir trabajando para minimizar las molestias que se han producido a los vecinos», dijo el pasado martes Almeida. «Yo creo que es beneficioso que los conciertos acaben a las once de la noche, la mejora de la movilidad, la mejora de la limpieza de la zona… ¿Es suficiente? No. Lo digo», añadió.



Tras esta suspensión, los conciertos de Aitana (que tenía dos eventos consecutivos a finales de diciembre) o Lola Índigo estarán entre los afectados. Tanto estos como el resto de eventos previstos serán aplazados al año que viene.



En su mensaje difundido por redes sociales, Aitana ha indicado que las nuevas fechas de los conciertos van a ser el 27 y 28 de junio de 2025.



Por su parte, Lola Índigo ha lamentado en las redes sociales el aplazamiento de su concierto, previsto para el 22 de marzo del 2025, y ha insistido en que no es una cancelación, aunque aún no sabe cuál será la nueva fecha.



El presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, Enrique Martínez de Azagra, ha dicho a EFE que no tienen notificación oficial de la cancelación de los conciertos y dice haberse enterado por los medios de comunicación de la «buena noticia». «(Suspender los conciertos) era lo menos que tenían que hacer. Además son reincidentes, han seguido programando conciertos y los del fin de semana fue horroroso», ha dicho Martínez de Azagra a la Agencia EFE. José Manuel Paredes, miembro de la misma asociación, ha dicho a EFE que era una noticia «esperada» y pero que supone «solo un primer paso» .



Comunicado del Real Madrid



El Real Madrid C. F. comunica que ha decidido reprogramar de manera provisional su agenda de eventos y conciertos del estadio Santiago Bernabéu.



Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que viene tomando el club para que durante los conciertos se verifique el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente.



A pesar de las condiciones de insonorización del estadio Santiago Bernabéu y de las medidas de refuerzo que se vienen acometiendo, el cumplimiento de dicha normativa por parte de los distintos organizadores y promotores se ha visto afectado por el gran desafío que les ha supuesto a los mismos tener en cuenta todos sus preceptos.



El Real Madrid seguirá trabajando de cara a que durante los conciertos se den las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido que permitan celebrar conciertos en nuestro estadio.



Próximamente se anunciarán las nuevas fechas y detalles de Dellafuente y Aitana, previstos inicialmente para el 15 de noviembre y el 28 y 29 de diciembre de 2024 respectivamente, y de Lola Índigo, previsto para el 22 de marzo de 2025. En el caso de Music Bank, que iba a tener lugar el 12 de octubre de 2024, se cancela definitivamente.



Además de conciertos, el Bernabéu está preparado para albergar una gran multitud de eventos y espectáculos, los cuales seguirán teniendo lugar como parte del proyecto de explotación del estadio.



El Real Madrid continuará colaborando con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid por la sostenibilidad y la convivencia, y su objetivo será siempre que las actividades del estadio garanticen su compromiso con la ciudad de Madrid y resulten beneficiosas para su entorno.