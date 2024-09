El Ayuntamiento de Salmerón pide a la CHT una “actuación urgente” ante el desbordamiento del río y los daños causados

Desde el gobierno municipal denuncian que la Confederación Hidrográfica del Tajo no limpia el río desde el año 2019 y la situación ha ido a peor tras las lluvias de los últimos meses

lunes 09 de septiembre de 2024 , 19:56h

El Ayuntamiento de Salmerón ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) “que atienda sus peticiones y actúe urgentemente” para limpiar los cauces del río que con las últimas lluvias torrenciales lo han desbordado causando cuantiosos destrozos materiales. Desde el gobierno del Ayuntamiento informan que “desde el año 2019, la CHT no ha aparecido por el municipio ni respondido a las necesidades para dar solución a los problemas causados por el temporal”.



En esa fecha sí limpiaron el río gracias a la denuncia particular de un vecino, pero no limpiaron el sedimento; con lo cual “la situación ha ido a peor”, denuncian desde el Consistorio local. Tal es la “indiferencia” con la que la CHT actúa con este municipio y con la institución municipal que “en octubre sufrimos otra riada que se llevó hasta las arquetas del pueblo, el agua llegó hasta la carretera; nos comunicamos con ellos sin respuesta; mandamos una solicitud de ayuda en febrero y nos contestaron dos meses después, en junio, solo de uno de los arroyos, que actuarían cuando bajara el cauce del río y tuvieran presupuesto, y hasta hoy”. El gobierno municipal informa que “desde marzo a abril hemos sufrido otras cuatro riadas, y la situación va a ir a peor en las próximas fechas si no se actúa y se atiende nuestras peticiones”. Consideran, además, que “la CHT está haciendo una dejación de funciones total y absoluta” y denuncian una “deslealtad e irresponsabilidad no atender ni responder a las necesidades urgentes de los ayuntamientos, en este caso el de Salmerón”.