Las lluvias seguirán hasta el viernes y la temperatura bajará en toda España, notablemente en el norte peninsular

Las precipitaciones cesarán el viernes y el tiempo se estabilizará durante el fin de semana

lunes 09 de septiembre de 2024

lunes 09 de septiembre de 2024 , 13:06h

Las lluvias continuarán hasta el viernes e irán atravesando la Península a lo largo de la semana, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Luis Bañón. Además, las temperaturas bajarán en toda España a partir del miércoles, descenso que será notable en zonas del norte peninsular. Aunque se espera que una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se aproxime al oeste peninsular, no se prevé que tenga un gran impacto.



Por su parte, el meteorólogo de Meteored Samuel Biener ha avanzado que la bajada de temperaturas será bastante anómala o rara de acuerdo con el Índice de Pronóstico Extremo (EFI) del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). En este sentido, también se darán valores anormalmente bajos para estas fechas en amplias regiones de Europa. Asimismo, de cara a la recta final de la semana, los valores nocturnos podrán quedarse por debajo de los 5-6ºC en la meseta norte.



El portavoz de AEMET ha explicado que el pasado fin de semana comenzó con precipitaciones que fueron persistentes, tormentosas, puntualmente intensas y acompañadas de granizo en zonas del Pirineo. De hecho, el viernes se acumularon más de 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en Seira y Canfranc (Huesca) y el sábado hasta 40 l/m2 en Bielsa (también en Huesca). A su vez, también llovió en el extremo noroeste y nordeste peninsular.



Por días, las precipitaciones comenzaron el sábado tarde en el extremo sur, y se extendieron durante las primeras horas del domingo al extremo este, a Baleares, al interior andaluz y a Menorca. Durante ese día, llegaron al litoral catalán, donde fueron muy intensas, y se recogieron más de 50 l/m2 en zonas del litoral de Barcelona. Las máximas del fin de semana superaron los 33ºC en zonas del interior del extremo sudeste y no sobrepasaron los 22ºC en zonas del extremo noroeste.



Durante el día de hoy, el extremo norte peninsular se verá expuesto a vientos húmedos del norte, que dejarán mucha nubosidad en el área cantábrica y norte de Galicia y de Pirineos. Además, habrá precipitaciones débiles que serán más abundantes en el extremo oriental del Cantábrico y no se descarta alguna precipitación dispersa en zonas del resto del extremo norte, así como en Baleares. Mientras, en el norte de Canarias habrá nubosidad baja y en el resto estará poco nuboso. En lo que concierne a las temperaturas, Bañón ha indicado que las máximas subirán en gran parte del país y bajarán en el litoral este y Baleares. Asimismo, soplará tramontana fuerte en Ampurdán y cierzo fuerte en el Bajo Ebro.



LAS TEMPERATURAS BAJARÁN EN TODO EL PAÍS A PARTIR DEL MIÉRCOLES



De cara a mañana, el portavoz de AEMET prevé que el extremo norte peninsular siga bajo la influencia de los vientos húmedos del norte. Allí habrá abundante nubosidad, así como algunas precipitaciones débiles en el área cantábrica, sin descartarlas en el resto del extremo norte y en Baleares. Por otro lado, se espera que una DANA se aproxime al oeste peninsular. Aunque no se prevé que deje un alto impacto, podría favorecer el desarrollo de algún chubasco aislado en puntos de la mitad sur del Levante. En esta jornada, las temperaturas no experimentarán grandes cambios, salvo en la corriente cantábrica, donde bajarán. Asimismo, los vientos soplarán fuertes en Ampurdán, Bajo Ebro, Estrecho y litoral atlántico gallego.



Durante la segunda mitad del miércoles 9, el portavoz de AEMET ha detallado que un frente frío llegará al extremo norte con abundante nubosidad y precipitaciones que puntualmente podrían ser persistentes. Los restos de la DANA podrían favorecer el desarrollo de algún chubasco en el extremo sur, este y en Baleares. Paralelamente, las temperaturas bajarán en gran parte del país, de forma más marcada en la meseta norte, y soplará viento fuerte en Ampurdán, Valle del Ebro, el Estrecho, en litoral cantábrico oriental y en zonas de Canarias.



Ya en la primera mitad del jueves 10, Bañón ha avanzado que seguirá la abundante nubosidad en el tercio norte peninsular. En esa zona, las precipitaciones que podrían ser muy abundantes en el extremo norte, aunque tendrán tendencia a ir remitiendo al final del día. En cotas altas de los Pirineos, podrán ser de nieve. A sy vez, también habrá algunos chubascos en el nordeste, con algún punto del este y en Baleares. Mientras, las temperaturas bajarán en gran parte del país, y serán anormalmente bajas para la época en gran parte del tercio norte. En el extremo sudeste y en Canarias no registrarán grandes cambios. En cuanto a los vientos, soplarán fuertes en Ampurdán, Valle del Ebro, en Baleares, en el Estrecho y en Canarias.



Sobre el viernes 11, el portavoz del organismo estatal ha inficado que los chubascos podrían continuar en general, de manera débil, en la cornisa cantábrica, en puntos de Baleares y sureste peninsular, en Pirineos (donde serían de nieve en cotas altas). Aún así, la tendencia es a que las precipitaciones cesen en esta jornada y a que el clima se mantenga estable y con escasa nubosidad durante el resto del fin de semana. El viernes las temperaturas bajarán en gran parte del país.



Los valores serán anormalmente bajos en gran parte de la mitad norte, incluido los de las mínimas del sábado. Durante el sábado y el domingo, subirán progresivamente. Además, soplarán vientos fuertes en Ampurdán y noroeste gallego el viernes, con tendencia a amainar durante los siguientes dos días.



UN FRÍO ANORMAL O RARO PARA SEPTIEMBRE



De cara a la recta final de la semana, el meteorólogo de Meteored Samuel Biener espera un ambiente más típico de finales de octubre o principios de noviembre en el tercio septentrional. De esta manera, no se prevé que el viernes los termómetros sobrepasen los 15-16ºC en Burgos o Pamplona, aunque en Andalucía y Extremadura aún pasarán de los 30ºC.



Asimismo, Biener ha puntualizado que las heladas podrían ser de cierta intensidad en determinados sectores del Pirineo, donde se bajaría de los -5ºC. Por esta parte, no se descarta que pueda suceder lo mismo en zonas puntuales de la Cordillera Cantábrica, ni que se puedan bajar de los 0ºC localmente en otros sistemas montañosos del centro y norte de la Península.



La predicción de Biener en el portal meteorológico recoge que nevará en la Cordillera Cantábrica y en el Pirineo, con una cota que el viernes puede bajar de los 2000 metros. Podrán acumularse algunos centímetros, algo que según el meteorólogo no es muy habitual a estas alturas de septiembre en esas cotas. Durante el fin de semana, el tiempo tenderá a estabilizarse.