Brad Pitt y George Clooney revolucionan la noche en Venecia

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 02 de septiembre de 2024 , 20:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Brad Pitt y George Clooney han desplegado todos sus encantos en la Mostra de Venecia para presentar, fuera de concurso, la comedia de acción 'Wolfs' ('Lobos'), que estrenará este mes Apple TV+, y han defendido la convivencia de plataformas y distribuidoras tradicionales en la industria del cine actual.



'Wolfs' tendrá un estreno limitado en salas en Estados Unidos y se emitirá en Apple TV+ en todo el mundo desde el 27 de septiembre. La plataforma ha encargado ya una secuela a Jon Watts, su director y creador, que no ha participado en la rueda de prensa al haber dado positivo en covid.



En el filme, Pitt y Clooney interpretan a dos criminales profesionales expertos en deshacerse de cadáveres. Son dos "lobos solitarios" y rivales pero se ven obligados a colaborar en un caso donde nada sale como esperan.



La pareja de actores ya había demostrado su química en la saga de 'Ocean's' y en 'Burn after Reading' ('Quemar después de leer', 2008) de los hermanos Coen, y aunque querían volver a trabajar juntos, no encontraban guiones suficientemente buenos, según han asegurado.



"A medida que me hago mayor es más importante para mí trabajar con gente con la que me gusta compartir mi tiempo", dijo Pitt junto a un Clooney que no paraba de hacer bromas fingiendo la misma rivalidad que exhiben en la pantalla.



"Yo soy mucho más joven que él, aunque sé que no lo parezco", dijo Clooney al tratar de explicar cómo funciona entre ellos esa química y la fricción en los diálogos que les han valido comparaciones con parejas cinematográficas como Paul Newman y Robert Redford, Jack Lemmon y Walter Matthau o Katherine Hepburn y Spencer Tracy.



Ambos han diversificado sus carreras pasando de solo actuar a también producir o, en el caso de Clooney, dirigir.



Este lunes será el día de Pedro Almodóvar, que llegará de la mano de Tilda Swinton y Julianne Moore para presentar su primer filme en inglés, 'The room next door' ('La habitación de al lado'), el martes será el turno de Luca Guadagnino y Daniel Craig con 'Queer' y al día siguiente el de la secuela de 'Joker', con Joaquin Phoenix y Lady Gaga.



"Mi película es la respuesta a los discursos del odio que estamos oyendo cada día, al menos en España y yo creo en todo el mundo. Es exactamente lo opuesto a estos discursos", dijo el director español en la rueda de prensa de presentación de su primer largometraje en inglés, 'The room next door' (La habitación de al lado), que compite por el León de Oro.



Su cinta, la historia de una mujer que acompaña a una amiga en su decisión de morir, encarnadas por Julianne Moore y Tila Swinton, habla sobre la "empatía, la generosidad y la amistad", explicó.