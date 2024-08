Muere una joven española de 21 años por un corrimiento de tierra en Madeira

viernes 23 de agosto de 2024

Una joven española de 21 años ha muerto como consecuencia de un deslizamiento de tierras en la isla portuguesa de Madeira, la mayor del archipiélago homónimo luso. Otros dos miembros de su familia, también españoles —según medios portugueses, serían el padre y la madre de la víctima—, han resultado heridos leves en este accidente que les ha sorprendido este viernes cuando realizaban senderismo por la isla, según ha confirmado un portavoz de los bomberos a medios locales.



El accidente tuvo lugar en el municipio de Santana, al norte de la isla, en una ruta para senderistas. En concreto, las tres personas realizaban una caminata que lleva a la cascada Levada da Água de Alto, un curso de agua que se ha hecho popular por las publicaciones en redes sociales y es frecuentada por turistas.



Protección Civil ha indicado que no se trata de un sendero clasificado por el Instituto de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, mientras que un portavoz de los Bomberos ha confirmado a la cadena estatal portuguesa RTP que no es una ruta especialmente recomendada, ya que se usa principalmente para transportar agua de riego.



El portavoz ha explicado que la joven falleció seguramente al ser alcanzada por las piedras y que los otros dos heridos, al parecer sus padres, presentan "magulladuras ligeras".



Los dos supervivientes han sido trasladados a un centro de salud para recibir ayuda psicológica.



Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Consulado General en Lisboa "está al tanto del caso y el Cónsul Honorario en Madeira ya ha entrado en contacto con los familiares supervivientes para asistirles y ponerse a su disposición".



La alerta fue dada a las 13.05 hora local (Las 14.05 hora peninsular española) y al lugar acudieron 17 efectivos, así como varios vehículos.



El suceso no guarda relación con la ola de incendios que ha afectado estos días al archipiélago y que ha motivado el envío de dos aviones anfibio desde España, dentro del marco de ayuda impulsado por la Unión Europea para este tipo de desastres.