Una avería eléctrica ocasiona retrasos generalizados en trenes de Cercanías en las estaciones de Chamartín y Atocha

martes 20 de agosto de 2024 , 20:34h

Una incidencia que ha afectado a la electrificación de la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor ha ocasionado demoras y retrasos de hasta una hora en trenes de alta velocidad con origen y destino en esta estación.



En concreto, una avería en la catenaria registrada a las 15.35 horas ha dejado sin servicio las vías 19, 20 y 21 de alta velocidad con origen o destino en Chamartín, según ha informado fuentes de Adif.



La incidencia ha afectado inicialmente a tres trenes, dos de ellos Avant de Renfe entre Madrid y Valladolid y el otro, un Iryo Madrid-Alicante. Posteriormente, en torno a las 19.00 horas unos 6 trenes se había visto afectados, con demoras medias de 30 minutos.



Adif está coordinándose con las empresas ferroviarias y algunos trenes se están derivando a Atocha. También se están regulando los accesos para evitar aglomeraciones e incrementándose el número de personas para asistir a los viajeros.



La empresa pública que gestiona la red ferroviaria también ha solicitado la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, brigada móvil y unidad de intervención de la Policía Nacional.



Adif defiende que también está reforzando la megafonía y utilizando megáfonos para proporcionar información a los viajeros en colaboración con el personal de asistencia en estaciones y asistiendo a los viajeros vulnerables y con limitaciones de movilidad, a través del servicio Adif Acerca.



REACCIONES A LA INCIDENCIA

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha subrayado este martes que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "ya hubiera sido cesado" en "cualquier Gobierno normal" por las continuas incidencias en la estación de trenes de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, la última de ellas este mismo martes.



n un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', el delegado de Urbanismo se ha hecho eco de la incidencia que ha afectado a la electrificación de la citada estación este martes y que ha ocasionado demoras y retrasos en trenes de alta velocidad con origen y destino en esta estación.



"La estación de Chamartín, colapsada y los ciudadanos, atrapados. Da igual cuando lo leas mientras Puente sea ministro. En cualquier Gobierno normal, ya hubiera sido cesado", ha subrayado.



Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, tachado de "inaceptable" el "caos" en los trenes de alta velocidad que unen la Comunitat Valenciana y Madrid y ha defendido que los valencianos merecen un servicio ferroviario "digno". "Otra incidencia más y la lista parece no tener final", ha lamentado.



De esta manera se ha pronunciado el dirigente provincial, también presidente de la Diputación de Valencia, en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', después de la incidencia que ha afectado este martes a la electrificación de la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor y que ha ocasionado demoras y retrasos en trenes de alta velocidad con origen y destino en esta estación.



Mompó ha censurado que se trata de "otra incidencia más" y que la lista de este tipo de averías y retrasos "parece no tener final". Por ello, ha considerado "inaceptable" el "caos" que, a su juicio, sufren los trenes de alta velocidad entre Madrid y València. "No podemos continuar soportando este nivel de incompetencia", ha expresado el líder provincial del PP, que ha reivindicado que los valencianos merecen "un servicio ferroviario digno".



También la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha reaccionado, vía redes sociales, al caos en la estación de Chamartín. "Mare meua, senyor" (Madre mía, señor), ha escrito la responsable autonómica al respecto.