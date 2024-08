Detienen a un segundo sacerdote en Nicaragua en menos de 24h: "Se dirigía a celebrar la Santa Misa"

REDACCION

lunes 12 de agosto de 2024

El pasado 11 de agosto, el sacerdote nicaragüense Denis Martínez de la Diócesis de Matagalpa fue detenido por la Policía en medio del conflicto entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica. Ha sido la abogada Martha Patricia Molina quien ha comunicado el arresto, así lo dijo en sus redes sociales: "Otro cura de la Diócesis de Matagalpa ha sido secuestrado por la Policía Nacional mientras se dirigía a celebrar la Santa Misa". Ella es autora del estudio 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?' y está logrando informar de la persecución que están sufriendo los religiosos por parte del régimen. Pidió en este mismo canal de difusión lo siguiente: "Se trata del sacerdote Denis Martínez. Oremos para que se respete su integridad física y psicológica"



Otras detenciones

El día anterior, Leonel Balmaceda, de la Diócesis de Estelí, fue también detenido al norte de Nicaragua junto con la laica Carmen Sáenz, colaboradora de la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa. No es algo habitual que el Gobierno y la Policia se pronuncien y no ha habido tampoco en este caso ningún comentario al respecto sobre sus versiones. Al respecto la investigadora y abogada Molina se ha pronunciado una vez más: "la dictadura sandinista pretende exterminar la presencia de la Iglesia católica en la Diócesis de Matagalpa".



Esta diócesis, desde los sucesos de persecución que están padeciendo está siendo dirigida desde el exilio por el obispo desnacionalizado Rolando Álvarez, excarcelado y enviado a Roma el pasado enero, a su vez también es el administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.



Están presionando al Vaticano

Tras ser enviados algunos de los sacerdotes nicaragüenses detenidos al Vaticano, muchas fuentes políticas comunicaron que el Gobierno de Ortega está presionando al Vaticano para nombrar un nuevo obispo en la Diócesis de Matagalpa y en la Diócesis de Estelí. Anteriormente el Gobierno ya llegó a un acuerdo con la Santa Sede del envío al Vaticano de Álvarez y del obispo Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses, a los que tenían presos.



La situación en Nicaragua entre el Gobierno y la Iglesia Católica cada vez resulta más preocupante y se encuentra caracterizada por una gran tensión, la expulsión, el encarcelamiento, la prohibición de las actividades religiosas, etc.