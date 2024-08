Retiran del mercado casi 300.000 freidoras de aire por un error de fabricación que podría causar incendios

sábado 10 de agosto de 2024

La llegada de las freidoras de aire a la vida del consumidor ha supuesto una revolución en el mundo de la cocina, al convertirse en un gran auxiliar para aquellos que no disponen de mucho tiempo para preparar la comida o la cena.



Sin embargo, en los últimos meses, cientos de usuarios han reportado problemas con varios modelos de este electrodoméstico al ocurrir pequeños incendios o quemaduras por sobrecalentamiento, lo que ha terminado derivando en la retirada de casi 300.000 ejemplares pertenecientes a las marcas Insignia y Magic Chef.



Esta retirada masiva se debe a un defecto de fabricación en los aparatos. Aunque estos problemas no representan un riesgo grave para los consumidores, pueden provocar averías que, en algunos casos, podrían causar quemaduras. La comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) del Gobierno de Estados Unidos emitió un aviso, alertando sobre más de 187.000 unidades de la marca Insignia que podrían estar afectadas. Los modelos involucrados son el NS-AF34D2, NS-AF5DSS2, NS-AF5MSS2, NS-AF8DBD2, NS-AF10DBK2 y NS-AF10DSS. Se han notificado 24 casos de sobrecalentamiento, y en seis de ellos los aparatos llegaron a incendiarse aunque no se reportaron lesiones personales ni daños materiales.



Previo a estos incidentes con Insignia, Newair también retiró 11.750 freidoras de aire Magic Chef debido a problemas similares, señalando que algunos componentes defectuosos podían romperse con el uso.