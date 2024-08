Jordan Díaz, afincado en Guadalajara, medalla de oro para España en triple salto en París

Otra medalla de oro más para España en los Juegos Olímpicos de París 2024

sábado 10 de agosto de 2024 , 11:20h

El saltador español superó en 2 centímetros a Pichardo 17,86 por 17,84 y se ha convertido en campeón olímpico.



El español Jordan Díaz logró este viernes la medalla de oro en triple salto en los Juegos Olímpicos de París, tras liderar el concurso desde el primer intento con una marca de 17,86 metros que le valió para subir a lo más alto del podio en el Estadio de Francia.



Jordan Díaz campeón de Europa al aire libre, dominó la final desde el principio con un primer salto de 17,86 metros que le permitió liderar el concurso y que, a la larga, le dio la victoria.



En los siguientes saltos, aunque tuvo buenas sensaciones, no logró superar esa marca, siendo su mejor intento el tercero, en el que alcanzó los 17,85 metros. Incluso renunció al sexto teniendo asegurada la victoria.



Fue en ese momento cuando se acercó a la grada, se dio un abrazo con su entrenador, Iván Pedroso, y cogió una bandera de España que se puso a la espalda antes de acercarse a la inmensa campana que solo tienen el privilegio de hacer sonar los campeones olímpicos.



Tras abrazarse con todo su equipo, empezando por un Iván Pedroso que ha moldeado un nuevo campeón, Jordan pidió un teléfono para llamar a sus padres, a los que no ve desde que decidió en 2021 salir de Cuba para afincarse primero en Zaragoza y luego en Guadalajara.



«Siempre hago una videollamada para contarles cómo me ha ido. Mi madre impidió que saliera del atletismo y mi padre siempre está a mi lado. No estaría aquí si no fuera por ellos», afirma el saltador. Gracias a su decisión a España le tocó un regalo de oro. Un talento de 23 años capaz de hacer la tercera mejor marca de todos los tiempos en Roma (18,18 metros) y de convertirse en campeón olímpico.