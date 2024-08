El parque Nuevo Alamín ya dispone de nuevos juegos infantiles y un circuito biosaludable para disfrute de los vecinos

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha visitado hoy las obras y nuevas instalaciones de este parque donde se han invertido 123.000 euros en el equipamiento de juegos, circuito biosaludable y vallado de la zona canina, siendo el coste total de las obras para reacondicionar el parque de 805.294 euros.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 07 de agosto de 2024 , 18:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha visitado las obras y nuevas instalaciones del Parque Nuevo Alamín, unas infraestructuras que, como ha dicho, “eran muy necesarias y demandadas por todos los vecinos del Alamín, pues este parque se realizó a principios de la década de los 80, estaba muy envejecido, era poco accesible y carecía de instalaciones de juegos”.



En la visita realizada, ha estado acompañada del concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil y del concejal de Seguridad, Chema Antón, así como vecinos de la Asociación de Vecinos Miguel Hernández, técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara y responsables de la empresa Agricultores de la Vega de Valencia, responsable de la obra.



Guarinos ha recordado que estas obras, iniciadas en mayo de 2023 “tenían que haber terminado a finales de año, pero no pudo ser porque no había presupuesto suficiente para completarlas y finalizarlas, a pesar de que esta obra está cofinanciada al 80%, sobre un coste total subvencionable de 300.000 €, mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020”.



“Las obras, además de anunciarlas, hay que presupuestarlas al completo, ejecutarlas y pagarlas”, ha declarado la alcaldesa, añadiendo que, “nada más llegar al gobierno, y pese a las dificultades económicas, tuvimos que buscar recursos adicionales y preparar la contratación de la mayor parte del equipamiento de este parque, que no estaba prevista. Estaba proyectado, pero sin dinero para hacer las zonas de juegos infantiles, ni el circuito biosaludable y el vallado de la zona canina. Preparamos el presupuesto necesario y contratamos el suministro de estas instalaciones que ahora culminan”.



También, ha añadido, “tuvimos que buscar dinero para las obras de reacondicionamiento que, aunque tenían presupuesto, era insuficiente. Así, se realizó también una modificación del contrato y una modificación presupuestaria para poder finalizarlas por importe de otros 50.000 euros, en diciembre de 2023”.



La alcaldesa ha informado que en lo que se refiere a las instalaciones, el presupuesto de adjudicación es de 123.264,21 euros, IVA incluido, “un contrato que ha sido íntegramente tramitado por el actual equipo de Gobierno, y hemos buscado elementos de calidad y diseños atractivos y donde además del suministro e instalación de los mismos, también se ha realizado una adecuación del pavimento con arena de río y caucho contiguo, así como el vallado de colores para la zona infantil”.



La inversión relacionada con las instalaciones comprende dos zonas de juegos infantiles, una para los más pequeños de 3 a 6 años y otra de 3 hasta 12 años; un circuito de ejercicio biosaludable, y el vallado perimetral de la zona canina.



Con respecto al detalle de las instalaciones, hay una primera zona de juegos infantiles, destinada a niños entre 3 y 6 años y compuesta por 5 elementos o juegos: tres muelles con diseño de animal, con una abeja, tan característica de nuestra tierra, una mariquita y un pato, este último es un juego inclusivo con una ergonomía especial. También hay un balancín, con un hipopótamo en un extremo y un león en el otro. Además, hay un tobogán multicolor, que se ha incluido en el proyecto como mejora.



También hay una segunda zona de juegos infantiles, destinada a niños entre 3 y 12 años, donde se ha instalado una gran tortuga, con juegos en su interior, y un columpio biplaza, que tiene un asiento habitual, tipo tabla y otro asiento que también es inclusivo, tipo cuna.



Con respeto a la zona de ejercicio biosaludable, está compuesta por cuatro máquinas destinadas a ejercitar diferentes músculos y dar flexibilidad, una máquina elíptica, unos volantes, la máquina de paseo y la de surf.



Y, finalmente, está la zona canina, delimitada por un vallado perimetral de 1,50 metros de altura, con bastidor de mallazo y puerta de acceso con sistema de cierre.



El coste total de las obras al completo del Parque Nuevo Alamín asciende a 805.294 euros, de los cuales un 30%, 240.000 euros, han sido financiados con fondos europeos y el 70% restante, 565.294 euros, con recursos propios del Ayuntamiento de Guadalajara.