El Plan Integral de Limpieza culmina con 215 días de trabajo, llegando a todos los barrios, pueblos anexionados y polígonos de Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha hecho balance del Plan Integral de limpieza en los barrios “Guadalajara es ahora es una ciudad mucho más limpia. Ese ha sido y seguirá siendo nuestro objetivo y nuestra prioridad”

martes 06 de agosto de 2024 , 19:57h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha realizado hoy el balance completo del Plan Integral de Limpieza que culminará la próxima semana con un total de 215 días de trabajo acumulados y más de 2.400 horas entre los distintos servicios, llegando a todos los barrios, los pueblos anexionados de Usanos, Iriépal, Taracena y Valdenoches y los polígonos industriales.



“Un Plan Integral de Limpieza, que no solo ha llegado a todos los barrios de la ciudad y pueblos anexionados, tal y como nos comprometimos, sino también a nuestras zonas industriales, pues todos los barrios y todos los ciudadanos son de primera”, ha señalado Guarinos, que ha comparecido ante los medios en la calle Méjico, arteria principal del polígono industrial del Balconcillo.



“El trabajo que iniciamos el 4 de octubre de 2023, concluye ahora aunque en realidad no acaba nada, porque esto es un punto y seguido que retomaremos tras las Ferias y Fiestas de Guadalajara del mes de septiembre donde, como bien saben, todos los servicios, incluida la limpieza, ya tienen trabajo extra para atender todos los actos festivos”, ha explicado la alcaldesa, recordando que este Plan Integral de Limpieza “no ha tenido ningún coste añadido para los ciudadanos ni el Ayuntamiento de Guadalajara, pues lo que se ha hecho es reorganizar y coordinar todos los servicios municipales, tanto los que se prestan con personal directo del Ayuntamiento, como los contratados, para lograr una mayor eficacia”.



Ana Guarinos, ha destacado que estos zafarranchos de limpieza y reparaciones “no se habían hecho nunca en el mandato anterior” y ha asegurado que se ha actuado de manera intensiva en las zonas programadas y, además, se ha mantenido la limpieza habitual.



También ponía en valor la alcaldesa el trabajo coordinado por del concejal de Servicios, David García, presente en la comparecencia y principal responsable del dispositivo, “que es transversas e implica a otras concejalías, como la de Parques y Jardines o Seguridad, con varios servicios los implicados, como limpieza, Iluminación, saneamiento, brigadas municipales de obras y jardines, sin olvidar a la Policía Local que ha trabajado intensamente en los preavisos y preparación de cada zona”.



La alcaldesa ha repasado las ocho zonas que se han ido sucediendo, desde el comienzo del plan en el barrio de la Llanilla, siguiendo por El Balconcillo y Escritores; para empezar el año con la zona de Aguas Vivas, la más extensa de la ciudad que incluye Las Cañas, Las Lomas y Los Valles; la zona del casco histórico, que se atendió antes de la Semana Santa; después, el Alamín, donde se incluyeron Usanos y Valdenoches; seguido de Manantiales, junto a la Chopera, Río Henares y barrio de la Estación, y hasta hace dos semanas los servicios han estado trabajando en la Concordia y Adoratrices, llegando también a Iriépal y Taracena.



El Plan ha contemplado la limpieza intensiva de todos los viales de la ciudad, con barrido y baldeo mixto, además de desbroce, llegando a la práctica totalidad de las calles y sumando un número de kilómetros incalculable.



Pero, además, se han realizado otras muchas tareas. Así, en obras y reparaciones se ha realizado el relleno con caucho de 160 alcorques, reposición de baldosas, repaso de pasos de cebra, arreglo de barandillas, creado o reparado escaleras de acceso, ampliación de alguna acera y reposición de bancos.



“Algunas obras han sido pequeñas reparaciones y otras con mucha más enjundia, como la ampliación de la acera en Layna Serrano o la sustitución de barandillas y quitamiedos en Julián Besteiro”, ha apuntado la alcaldesa.



Respecto a los trabajos en la red de saneamiento, aparte de atender el mantenimiento correctivo y necesidades como atascos, se han limpiado de más de 5.000 imbornales y alcantarillas, de los aproximadamente 7.300 que tiene la ciudad.



También se ha actuado en sobre 8.166 puntos de luz, limpiando las luminarias, retirando pegatinas de los báculos y repintado de soportes cuando era necesario además de verificación mecánica y eléctrica con sustitución de tapas, cableado, etc.



En zonas ajardinadas se han limpiado más de 176 hectáreas de zonas verdes, que es un 80% del total, con plantaciones de 5. 630 plantas (195 árboles y 5.435 arbustos) en toda la ciudad. Limpieza de alcorques viarios, 4.250, un 60% del total.



En mantenimiento y reparación de papeleras, se han realizado más de 250 actuaciones, con 100 papeleras en nuevas ubicaciones, 80 sustituidas y 70 reposiciones. Igualmente, con los contenedores, donde se han realizado más de 300 actuaciones, con 230 reparaciones, 40 sustituidos y 30 en nuevas ubicaciones. También se han eliminado más de 1.000 grafitis en cierres metálicos, un total de 8.000 pequeños grafitis retirados, 1.500 grandes grandes, y más de 10.000 metros cuadrados de eliminación de grafitis en fachadas. Así mismo, se han realizado 7 murales decorativos, en el túnel de Aguas Vivas, Fuente La Niña, Parque de Adoratrices y Calle Dinamarca.



La alcaldesa ha concluido dando las gracias a todo el personal que ha participado y ha hecho posible que el Plan de Limpieza haya sido todo un éxito, recuperando el terreno perdido durante los últimos años e intensificando y mejorando los servicios municipales para que “Guadalajara vuelva a ser una e las ciudades más limpias y cuidadas de España, como ya lo fue”.