El PP de Almoguera pide al alcalde “valentía y sensibilidad” para asumir la responsabilidad de solucionar el conflicto de la vivienda de mayores

La portavoz del PP en el Ayuntamiento considera que el gobierno socialista “no está asumiendo su responsabilidad” y, mientras tanto, “hay una persona afectada cuya baja ni siquiera se ha cubierto afectando al normal funcionamiento del centro”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 05 de agosto de 2024 , 12:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Almoguera, Rocío López, ha acusado al alcalde socialista Antonio Barona de mentir en una “nota informativa” publicada en las redes sociales institucionales acerca del conflicto que existe en la vivienda de mayores. Esta “nota” sale a la luz tres días después de la denuncia pública de los concejales del Partido Popular que exigieron al alcalde “que actuara de forma urgente” en esta instalación “para no seguir encubriendo un presunto caso de acoso laboral” a una trabajadora que lleva años denunciando “una situación insostenible hacia su persona y que está alterando la convivencia del centro”.



La portavoz del Grupo Popular ha advertido que “no es suficiente con emitir una ‘nota informativa’ para seguir cruzado de brazos ante una grave situación cuya solución es responsabilidad del alcalde”. Además, ha criticado que el gobierno socialista ataque a la oposición “de permanecer en silencio mientras la situación persistía sin solución” cuando eso es “radicalmente falso”.



López ha explicado que “en el poco tiempo en el que tuvo la responsabilidad de la Alcaldía se ocupó personalmente de este asunto y realizó numerosas gestiones, además de estar en contacto permanente y atender a la persona afectada”. “Lamentablemente, la moción de censura acordada en un bar en la famosa reunión con José Luis Vega presente, entre otros, para hacer alcalde a Antonio Barona, no me permitieron continuar con la resolución de este conflicto, pero sí desde la oposición he seguido el asunto y he estado en contacto con la trabajadora”, ha asegurado la portavoz popular. No obstante, ha añadido, “es irresponsable echar la culpa a la oposición cuando es el actual gobierno quien, después de un año, no ha tomado ninguna medida efectiva”. Es más, “la propia afectada contesta en el Facebook del Ayuntamiento a su comunicado desmintiendo sus afirmaciones



(https://www.facebook.com/share/p/TSJFBQGNdJaAgp7r/), y demostrando su clara dejación de funciones”. “Es vergonzoso la falta de compromiso de este gobierno y es descarado cómo mira hacia otro lado de una forma totalmente incomprensible”, ha aseverado Rocío López quien describe “un ambiente insoportable” en la propia vivienda de mayores “al estar la persona afectada de baja, no haberse cubierto este puesto de trabajo desde hace más de un mes, y quedar tan solo tres trabajadoras sin que se les estén respetando sus turnos de vacaciones”.



Desde el Grupo Popular, su portavoz ha pedido “seriedad a la hora de realizar afirmaciones en nombre de una institución, nuestro ayuntamiento, que nos representa a todos y que, como se ha demostrado, falta a la verdad y tergiversa la realidad tratando de eludir su responsabilidad con la poca valentía de cargar la solución a otros”.



“Los concejales del Grupo Popular, desde la oposición, vamos a seguir agotando todas las vías que estén en nuestra mano para devolver la tranquilidad a la vivienda de mayores por el bien de nuestro pueblo, por lo que pedimos que si el alcalde y sus concejales se sienten incapaces de actuar con determinación y responsabilidad, pidan ayuda y que la Junta de Comunidades a través de Bienestar Social haga su trabajo por el bien de la trabajadora afectada y de su salud que se está viendo afectada gravemente”, ha finalizado López.