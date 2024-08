En cuestión de precio de la vivienda, Guadalajara (1.843 €/m²) es la capital más cara de Castilla-La Mancha

jueves 01 de agosto de 2024 , 11:08h

Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com , la vivienda de segunda mano en Castilla-La Mancha en julio de 2024 tuvo un precio medio de 939 euros por metro cuadrado. Esta cifra registró una subida mensual del 2%. Interanualmente, subió un 7,28%.Castilla-La Mancha fue la segunda autonomía más barata, solo superada por Extremadura (849 €/m²). En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en julio de 2024 registró un precio medio de 2.345 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 1,74%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 13,23%.El precio de la vivienda pulveriza récords mes a mes. La razón que subyace tras el encarecimiento imparable de las propiedades residenciales es la falta de producto. No obstante, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, puntualiza que “no solo la oferta de viviendas es escasa, sino que, además, no está adaptada a los perfiles de la demanda que desde hace unos años se están consolidando”.Font pone el ejemplo de los hogares unipersonales, una tendencia al alza: “Hay muchas personas que no pueden vivir solas porque las casas en venta son grandes y exceden su presupuesto, por lo que deben compartir piso si desean economizar o pagar un alquiler muy alto si prefieren ser inquilinos en solitario”. Por otro lado, Font apunta al sector sénior, “con unas necesidades muy específicas a las que la segunda mano tiene complicado dar respuesta”.En cuanto a la financiación, el portavoz del portal inmobiliario recuerda que “la subida de los tipos contuvo la pulsión compradora, pero no lo suficiente como para impactar en los precios”. Ahora que el Banco Central Europeo (BCE) ha empezado a relajar su postura, “las condiciones hipotecarias serán menos duras y el interés de la demanda se reforzará, lo que no ayudará a relajar la presión en los precios”, confirma Font.Mensualmente, Cuenca (3,09%) lideró el ranking nacional de incrementos. Por su parte, Guadalajara (-1,26%) fue la segunda que más se devaluó de España. De un año a otro, todas crecieron. Toledo (10,19%) fue la que más se revalorizó de la región. Con 1.504 euros por metro cuadrado en julio de 2024, Guadalajara fue la provincia más cara de la comunidad. Ciudad Real (652 €/m²) fue la provincia española más barata.En cuanto a las capitales manchegas, Cuenca (2,68%) arrojó el octavo repunte mensual más señalado del cómputo nacional. Ciudad Real (-0,70%) fue la tercera que más se ajustó de España. Frente a julio de 2023, todas las capitales de autonomía subieron. Albacete (6,29%) lideró los ascensos regionales. En cuestión de precios, Guadalajara (1.843 €/m²) fue la capital más cara de Castilla-La Mancha y Ciudad Real (1.203 €/m²) la más barata, siendo la segunda más asequible de España.