Las democracias mundiales NO reconocen los resultados de las elecciones venezolanas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 29 de julio de 2024 , 21:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La inmensa mayoría de la comunidad internacional ha pedido transparencia a las autoridades venezolanas para el recuento de los comicios presidenciales celebrados este domingo, y en los que el ente electoral, controlado por el chavismo, atribuyó la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, con el 51% de los votos, tras numerosas irregularidades.



EEUU, la Unión Europea y la mayoría de los países hispanoamericanos mostraron su preocupación por el recuento y reclamaron claridad y que se publiquen todas las actas electorales para que se puedan verificar los resultados que dan como vencedor a Maduro, que fue felicitado por países como Rusia, Irán o China.



El dictador, en el poder desde 2013, obtuvo el 51,20% de los votos, mientras que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, consiguió el 44,20%, según el primer boletín oficial, presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en unos resultados cuestionados por la oposición.



La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden alberga "serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejan la voluntad del pueblo venezolano", dijo en una rueda de prensa telefónica el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.



El portavoz consideró que es "absolutamente fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de forma inmediata la información con la oposición y los observadores independientes, y que las autoridades electorales publiquen las actas completas y detalladas de los votos".



Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha mostrado "seriamente preocupado" por la validez de los resultados anunciados por la comisión electoral de Venezuela.



Los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, en una declaración conjunta emitida este lunes, manifiestan su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones, exigen la revisión completa de los resultados y piden una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA). "El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas", señala el comunicado.



El presidente chileno, Gabriel Boric, una de las figuras mas destacadas de la izquierda latinoamericana, subrayó que es perentorio entregar la totalidad de las actas tanto a observadores internacionales independientes como a la oposición y "mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral".



Argentina ha condenado "el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y ha exigido "total transparencia en el recuento de votos". "No vamos a consolidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales; por supuesto, que no sean títeres del régimen chavista", ha dicho su portavoz Manuel Adorni.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que reconocerá el triunfo de Maduro en los comicios si el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela "confirma la tendencia", aunque pidió "esperar el recuento".



El Gobierno de Brasil celebró este lunes el "carácter pacífico" de los comicios en Venezuela, pero ratificó que aguardará la totalidad de los resultados para pronunciarse sobre la eventual victoria de Maduro. En un comunicado, el Ministerio brasileño de Exteriores "reafirma" que "el principio de la soberanía popular debe ser observado por medio de la verificación imparcial de los resultados" y añade que Brasil "aguarda, en ese contexto", la publicación de todos los datos "detallados por mesa de votación".



Europa duda del resultado

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que "es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales".



Para el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, también es importante que se respete la voluntad democrática de Venezuela con "la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables".



El Gobierno alemán manifestó que los resultados anunciados no sirven para disipar dudas sobre el recuento, por lo que pidió a las autoridades de Caracas transparencia en el conteo y que hagan públicas las actas para que la oposición pueda ver con claridad quién ha ganado la votación.



El Gobierno británico también expresó su preocupación por las alegaciones de irregularidades en el recuento de votos en Venezuela y pidió que se difundan "los resultados detallados" de los comicios para garantizar la transparencia. "Nos preocupan las denuncias de graves irregularidades en el recuento y los resultados declarados de las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela", dijo en X el ministerio británico de Exteriores.



El vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, afirmó en un mensaje en redes sociales que tiene "muchas dudas sobre el desarrollo regular de las elecciones en Venezuela. Solicitamos resultados verificables y acceso a las actas: ¿El resultado que anuncia la victoria de Maduro refleja realmente la voluntad del pueblo?".



Francia pidió este lunes "transparencia total" en la divulgación de los datos detallados de las actas y de los centros de voto y "solicita la plena aplicación de la ley electoral venezolana, lo que implica sobre todo la publicación íntegra de las actas y de los resultados de los centros de voto", indicaron fuentes diplomáticas en un comunicado.