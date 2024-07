El mes de julio terminará con tormentas, una subida de las temperaturas y calima en la Península

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El mes de julio terminará con tormentas en algunos puntos, un aumento de las temperaturas por un cambio de masa de aire y la llegada de calima a la Península.

lunes 29 de julio de 2024 , 19:05h

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Marcelino Núñez, ha explicado que este lunes se prevé la entrada de una DANA que se moverá del sudeste hacia el norte, afectando a la mayor parte de la Península. Únicamente en el extremo oriental y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados.



Este lunes también hay posibilidad de chubascos y tormentas en amplias zonas del interior peninsular y se espera nubosidad baja en matinales en los golfos de Cádiz, en el Estrecho y en Melilla, así como posibles nieblas costeras que perdurarán durante todo el día en Galicia y en el Cantábrico. En Canarias se esperan cielos nubosos con posibles precipitaciones dispersas en las zonas montañosas, sin descartar en el resto y la DANA también traerá calima a gran parte de la Península.



Las temperaturas máximas superarán los 35ºC en las zonas del interior y aumentarán en el extremo norte y el área mediterránea, descendiendo un poco en la meseta. Las mínimas aumentarán en el interior del tercio norte y en el cuadrante suroeste, mientras que se mantendrán por encima de 25ºC en el sudeste y en zonas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.



Para este martes se espera un cambio de situación, ya que la DANA se diluye, aunque todavía se esperan algunos chubascos y tormentas en zonas del interior, que tendrán a moverse al este e ir desapareciendo. También se esperan algunos chubascos en la zona pirenaica.



En general, predominarán los cielos poco nubosos en el resto de la Península y en Baleares. En Canarias, los intervalos de nubes bajas del norte del archipiélago serán los más destacados. En el sur, no se descarta alguna precipitación débil.



Las temperaturas máximas tienden a descender en el extremo norte y el oeste, mientras que tienden a aumentar en el área mediterránea y en el cuadrante sureste; y las mínimas descenderán por el oeste y aumentarán por el este. Se mantendrán por encima de 25ºC también en el litoral sudeste y en puntos del Valle del Guadalquivir y el Guadiana.



Este tiempo será el que predomine para el resto de la semana, con temperaturas que serán significativamente elevadas en la mitad sureste peninsular, en la meseta y en zonas de Baleares y el interior de Andalucía.



INESTABILIDAD ATMOSFÉRICA POR LA FORMACIÓN DE UNA DANA

Desde eltiempo.es explican que la formación de una DANA en las últimas horas al oeste de la Península traerá consigo inestabilidad atmosférica en forma de chubascos y tormentas, pero también va a traer más calor a algunos puntos y calima desde el desierto del Sáhara.



El lunes se prevé que será el día más inestable, con tormentas, granizo y posibles lluvias de barro, y a partir de entonces la estabilidad podrá ganar terreno de nuevo con algunas excepciones.



El día ha comenzado con la DANA situada cerca del suroeste de la Península e irá desplazándose hacia el norte hasta que sea reabsorbida por la circulación general de la atmósfera durante la madrugada del martes. De esta manera, el lunes ya ha comenzado con chubascos y tormentas en Andalucía, Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha.



Al ir avanzando la DANA al norte, los chubascos y tormentas se irán extendiendo a más zonas de la vertiente atlántica peninsular, pero también en muchas zonas del centro. Podrán producirse con el paso de las horas en Castilla y León, interior de Galicia y de Asturias, así como en el entorno del sistema Ibérico y en el alto Ebro. No se descartan tormentas en Madrid.



Las más fuertes podrían caer en el interior de Galicia, Asturias y Cantabria, donde podrán ir acompañadas de granizo. Estas tormentas pueden dejar también fuertes rachas de viento y no se descartan algunos reventones en otros puntos de Castilla y León.



El martes la DANA ya será reabsorbida por la circulación general de la atmósfera, pero todavía podría dejar algunas tormentas en puntos del norte y oeste peninsular.



Durante la primera mitad del día, podrían producirse chubascos en puntos de Galicia, Castilla y León y en el Cantábrico. Además, hasta media tarde no se descartan en zonas de Aragón e incluso norte de Cataluña, sobre todo en zonas altas remitiendo a lo largo de la tarde.



El miércoles será un día más estable, sin descartar tormentas en el entorno de la Cantábrica. Los modelos apuntan a que entre el jueves por la tarde y el viernes una nueva vaguada podría cruzar la península hacia el este. Esto podría dejar algunas tormentas principalmente en puntos de la cordillera Cantábrica y Pirineos.



Otra de las consecuencias que provocará la DANA es un flujo de sur que hará que los termómetros suban en algunas zonas. Este lunes habrá descensos en puntos del interior noroeste peninsular, donde se esperan las tormentas más fuertes.



Sin embargo, los termómetros se disparan en el norte y este peninsular. Las máximas estarán por encima de los 38ºC y 40ºC en gran parte del interior. El martes habrá algunos descensos en Andalucía, Galicia y la cantábrica, pero subirán en el centro y este.



El miércoles las máximas van a bajar en puntos del norte pero habrá ascensos en el sur y este: este día en Zaragoza podrían alcanzar los 44ºC.



A partir del jueves, podrían producirse descensos en el norte peninsular, pero en el resto del país el calor intenso continuará. En amplias zonas del centro, sur y del este peninsular seguirán entre los 37ºC y los 40ºC, siendo las más altas en los valles de los ríos del sur peninsular y en el valle del Ebro.



Las mínimas seguirán muy altas esta semana, a pesar de que se esperan descensos. Las noches tropicales, sin bajar de los 20ºC, seguirán produciéndose en gran parte del centro, sur y este peninsular, además de las islas.



El flujo de sur que está provocando la DANA va a arrastrar calima desde el desierto del Sáhara. Este lunes se podría ver calima en gran parte del territorio peninsular, además de Baleares. Por tanto, allá donde precipite estas lluvias podrían dejar depósitos de barro y además en zonas la calidad del aire empeorará.



El martes aún podría haber calima, aunque con baja concentración de partículas en muchas zonas del sur y del este. A partir del miércoles se irá retirando de estas zonas para hacer acto de presencia en Canarias.



En el archipiélago canario la calima podría comenzar a llegar a las islas más orientales el miércoles y se iría extendiendo al resto de islas entre el jueves y viernes.