TODAVÍA más calor este domingo en Guadalajara en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS con 24ºC de mínima y 40ºC de máxima

Este domingo ha amanecido en Guadalajara a las 7:04 y anochecerá a las 21:33, las temperaturas estarán entre 24°C y 40°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección sureste

domingo 28 de julio de 2024

domingo 28 de julio de 2024 , 07:55h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados al inicio, tendiendo a intervalos de nubes altas a partir del mediodía atravesando la comunidad de suroeste a noreste, además de nubes de evolución diurna, especialmente en zonas altas.



Es probable la entrada de calima en el extremo occidental, sin descartarla en otros puntos de la comunidad. No se descartan tormentas aisladas por la tarde que podrían ir acompañadas de chubascos dispersos.



Las temperaturas registrarán cambios ligeros. Se podrán alcanzar los 40 grados en zonas de los valles del Tajo y del Guadiana. Las temperaturas mínimas estarán por encima de los 21 grados en zonas bajas. El viento soplará del sureste y este, moderado en La Mancha y flojo en el resto aunque arreciando durante las horas centrales, con probables rachas muy fuertes en el centro de la comunidad.



Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 36 grados en Albacete, entre los 26 y los 39 en Ciudad Real, entre 23 y 37 grados en Cuenca, entre 24 y 40ºC en Guadalajara y entre 23 y 40 grados en Toledo.



Llega una DANA con calima mientras sigue el calor extremo.-



Las temperaturas máximas aumentarán este domingo en el noroeste y centro norte peninsular, área mediterránea sur, de forma notable en el Alto Ebro, y descenderán en Canarias e interiores del área mediterránea, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, avisa de cielos inestables por la aproximación de una dana por el sudoeste penínsular que provocará calima.



Córdoba y Jaén, en Andalucía, Ourense, en Galicia, Badajoz, en Extremadura, Navarra, el este y el sur de la Comunidad de Madrid y la Ribera del Ebro de La Rioja estarán en alerta naranja por altas temperaturas en las horas centrales del día.



Por su parte, Granada y Sevilla (Andalucía), la zona del Ebro a su paso por La Rioja y Cantabria, zonas de Baleares, la Sierra de Madrid, Lugo (Galicia), Cáceres (Extremadura), Barcelona y Lleida (Cataluña), Álava y Guipúzcoa (País Vasco), Castilla y León y Aragón, tendrán aviso amarillo por temperaturas máximas.



Además, se prevén cielos nubosos matinales en el norte de Galicia y área cantábrica, Estrecho y zonas del área mediterránea, con precipitaciones débiles en la Mariña de Lugo y cordillera cantábrica occidental, sin descartarlas en el resto del área cantábrica, Estrecho, Valencia y Tarragona, tendiendo en general a remitir y disminuir la nubosidad.



De forma general, la agencia meteorológica explica que se podrán superar los 36 grados en el interior de la mitad sur y zonas del nordeste, meseta norte, sur de Galicia y Mallorca. No se descarta que se superen los 40 en los valles de Tajo, Guadiana y Guadalquivir.



Las mínimas aumentarán en el centro norte, Estrecho y Mallorca y se mantendrán por encima de los 25 grados en el litoral sudeste y zonas del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.



Llega una DANA que trae calima



A lo largo del día, el acercamiento de una dana al sudoeste peninsular aumentará la nubosidad de tipo medio y alto de sur a norte, afectando a la mayor parte de la Península. Asimismo, en algunas zonas se formarán nubes de evolución.



Aunque con incertidumbre, no se descartan tormentas secas o chubascos ocasionales y aislados, más probables en montaña, en un amplio entorno de la meseta, zonas de Andalucía y cara norte del Pirineo. En el extremo noroeste y Baleares cielos poco nubosos. En Canarias, intervalos de nubes bajas en los nortes con baja probabilidad de precipitaciones débiles y poco nuboso en el sur.



La Aemet destaca que pueden producirse bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular, sin descartar brumas costeras en Rías Baixas y Ampurdán. Se prevé que la dana traiga calima al centro y sur peninsulares.



Por último, prevé que soplen vientos de componentes norte y este en Galicia y área cantábrica, predominando la componente este en el tercio este peninsular, Baleares, Estrecho y Alborán, y serán variables en el resto, tendiendo a componente sur. Se prevén más intensos que días previos.