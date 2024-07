EXPECTACIÓN : París tendrá una ceremonia de apertura revolucionaria de los Juegos por el Sena

El viernes 26 de julio, a partir de las 19.30 hora local y hasta las 23.15, la fiesta que se vivirá en el Sena y sus alrededores será el pistoletazo de salida oficial de unos Juegos marcados por pequeños y grandes números.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 24 de julio de 2024 , 20:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los Juegos de París 2024, los de la XXXIII Olimpiada tendrá por primera vez en la historia una ceremonia de apertura fuera del estadio. Se celebrará en el corazón de la ciudad, a lo largo del río Sena.



Será un recorrido de seis kilómetros que harán los deportistas por el Sena que quedará marcado en rojo en los libros de historia del olimpismo.



Está previsto que el evento comience este viernes 19 de julio a las 19.30 horas de España. Si se desarrolla con normalidad y no se producen imprevistos, finalizará a las 23.00 horas.



10.500 deportistas de 206 países, la mitad mujeres por primera vez en unos Juegos Olímpicos, harán el tradicional desfile inaugural de la competición en 94 barcos que recorrerán seis kilómetros.



Casi un centenar de barcos que seguirán el curso del Sena, de este a oeste, entre los puentes de Austerlitz e Iena, junto al Jardin des Plantes, rodeará las dos islas del centro de la ciudad, la Ile Saint Louis y la Ile de la Cité, y pasará por debajo de los ocho o diez puentes y pasarelas.



A bordo, los atletas podrán contemplar algunos de los escenarios oficiales de los Juegos, como Parc Urbain la Concorde, la Esplanade des Invalides, el Grand Palais y, por último, el puente de Iéna, donde el desfile se detendrá antes de llegar al Trocadéro para el final de la ceremonia.



Unas 300.000 personas podrán asistir a la ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos más grandes de la historia.



Hay 222.000 entradas gratuitas para presenciar el desfile desde las orillas superiores del Sena, además de 104.000 entradas a la venta para los muelles inferiores, y a orillas del río se instalarán 80 pantallas gigantes de televisión para que no se pierdan un detalle.



Se espera que otros 1.500 millones de personas de todo el mundo sintonicen las transmisiones televisivas de la ceremonia.



Una ceremonia pensada por y para los atletas

Los atletas serán el alma de la ceremonia. Al inaugurarse con el desfile de las delegaciones, París 2024 rompe con la tradición.



Ya durante la introducción y a lo largo de toda la ceremonia, los atletas aparecerán en el escenario junto a los artistas, como parte del objetivo constante de París 2024 de celebrar unos Juegos creados por y para los atletas.



¿Qué espectáculos habrá?

Thomas Jolly, director de teatro y actor francés, será el director artístico de las ceremonias de inauguración olímpicas y paralímpicas de París 2024.



Aunque la mayoría de los actos de entretenimiento permanecen en secreto, podemos esperar un espectáculo a gran escala con una ecléctica mezcla de lo antiguo y lo nuevo. En enero, Jolly declaró a los medios de comunicación que quería mostrar los contrastes culturales de Francia, ya sea en la ópera o en el rap, reuniendo así todas las piezas que forman la diversa identidad cultural de la nación.



Por su parte, la coreógrafa de ceremonias Maud Le Pladec promete que en cada puente del recorrido del desfile habrá bailarines. Le Pladec dirigirá a 400 bailarines de los 3.000 artistas que participarán en las ceremonias de apertura y clausura de París 2024, todos ellos con trajes únicos de Daphne Burki.



La presentadora de televisión francesa, Burki, es la directora de vestuario del espectáculo y dirige un equipo de cientos de modistas, peluqueros y maquilladores. El interés de Burki por la sostenibilidad significa también que en las ceremonias se utilizarán muchas piezas antiguas y recicladas, mezcladas con creaciones más recientes.



Estarán presentes unos 120 jefes de Estado, soberanos y jefes de Gobierno, según los organizadores, que calculan que 1.000 millones de espectadores seguirán la ceremonia en todo el mundo.



El viernes 26 de julio, a partir de las 19.30 hora local y hasta las 23.15, la fiesta que se vivirá en el Sena y sus alrededores será el pistoletazo de salida oficial de unos Juegos marcados por pequeños y grandes números.



Cinco detalles que se conocen y cinco que se desconocen

SE SABE

Los 6 km de recorrido por el río

Los deportistas surcarán el Sena en 90 embarcaciones que recorrerán los 6 km desde el puente de Austerlitz al Puente de Jena.



Fin de fiesta en el Trocadero

La parte más ceremonial de la inauguración se celebrará en Trocadero, donde estarán las autoridades, unos 200 jefes de Estado y de Gobierno o primeras autoridades.



Un operación de seguridad descomunal

Los 326.000 espectadores que se esperan a lo largo del Sena estarán protegidos por un despliegue de 45.000 agentes. El dispositivo incluye también a 20.000 agentes de seguridad privada y unos 10.000 soldados.



Un desfile sin Rusia

Grecia abrirá el desfile, como es tradición en homenaje a la cuna del olimpismo, y Francia lo cerrará como país local.



Entre las delegaciones participantes no estará la de Rusia, sancionada por la guerra de Ucrania y cuyos representes, apenas una quincena, participarán como neutrales en las competiciones, pero no en la ceremonia.



Macron inaugurará los Juegos

El honor de declarar inaugurados los Juegos corresponde el jefe de Estado, en este caso Emmanuel Macron, presidente de la República, que pronunciará una única frase, en torno a la fórmula 'Declaro inaugurados los Juegos de la XXXIII Olimpiada'.



NO SE SABE

Un esperado espectáculo artístico

Los números artísticos, las actuaciones en directo y el hilo conductor de la fiesta serán una sorpresa. Pero Céline Dion y Lady Gaga están en París y ya se da por hecho que serán partícipes.



Puesto que el desfile de barcos pasará por delante de iconos culturales como Notre Dame, el Louvre o la propia Torre Eiffel, se espera una ceremonia cargada de contenido.



¿Cuántos deportistas desfilarán realmente?

Aunque son 10.500 los participantes en los Juegos, no se sabe cuántos estarán presentes en el desfile de barcos, pero serán muchos menos.



Los que compitan al día siguiente optarán mayoritariamente por quedarse en la Villa para no cansarse, y otros muchos no han llegado aún a París porque sus pruebas son en la segunda semana.



¿Cómo seguir un recorrido lineal de cuatro horas?

La ceremonia durará cuatro horas, por lo que aquellos que estén sentados en algún punto del Sena deben tener algún modo de seguir el trayecto y disfrutar también de lo que ocurra en el Trocadero.



Quién encenderá el pebetero

Como siempre, el secreto mejor guardado de los Juegos es quién encenderá el pebetero. Una posibilidad es que, por primera vez, lo haga una pareja de deportistas.



El último encendido lo protagonizó la tenista Naomi Osaka en Tokio 2020. La identidad del último relevista de la antorcha también es secreta.



Más que el 'quién', el 'cómo'

Esta vez importa mucho cómo se encenderá el pebetero y dónde estará situado. La Torre Eiffel, frente al Trocadero, es una tentación difícil de resistir, pero a la vez una opción muy obvia.



¿Dónde ver la ceremonia de apertura?

La ceremonia de apertura de los Juegos se podrá ver en abierto a través de RTVE, que la ofrecerá en La 1, La2, Teledeporte y su página web, RTVE Play.



También podrá verse por Eurosport y su plataforma. Puedes seguir toda la información sobre el evento minuto a minuto a través de la web de Telemadrid.