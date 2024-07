La alcaldesa visita las obras de la Terminal Ferroviaria Guadalajara-Marchamalo del Puerto de Tarragona y reivindica el desdoblamiento de la CM-101

El plazo previsto de finalización de las obras es el verano de 2025 y la inversión supera los 22 millones de euros.

martes 23 de julio de 2024 , 19:26h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha asistido esta mañana a la presentación de la fase final y visita de obra de la construcción de la Terminal Ferroviaria Intermodal Puerta Centro de Guadalajara-Marchamalo del Puerto de Tarragona, una infraestructura que se convertirá en el principal “puerto seco” del centro peninsular. Puerto de Tarragona reafirma con esta infraestructura su apuesta por el transporte por ferrocarril para unir Guadalajara y Marchamalo con el Mediterráneo, un objetivo en consonancia con las políticas de la Unión Europea por un transporte más sostenible.



El importe de las obras, con una superficie de 150.000 m2, supera los 22 millones de euros (sin impuestos) y podría estar operativa en el ve-rano de 2025. De este importe, 14 millones han sido financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation incluidos en el Plan de Transformación y Resiliencia (PERTE).



La Terminal Guadalajara-Marchamalo responde a la apuesta del Puerto de Tarragona por el transporte por ferrocarril de carga general dentro de su estrategia de diversificación de tráficos, podrá operar trenes de 750 metros y su conexión con La Boella, su terminal gemela situada en el interior del puerto tarraconense refuerza la unión, la co-nexión y la capacidad del Corredor de Henares con el Corredor del Mediterráneo, favoreciendo la circulación de mercancías entre la península y el resto del continente europeo mediante las dos plata-formas logísticas que el Puerto de Tarragona operará de manera coordinada.



Junto al presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Saül Ga-rreta y el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, en la visita a las obras da terminal intermodal que el Puerto de Tarragona está cons-truyendo en la Ciudad del Transporte-Puerta Centro, han estado pre-sentes por el consistorio de la capital el segundo teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Alfonso Esteban, el tercer teniente de al-calde y concejal de infraestructuras y transporte urbano, Santiago López, además de la coordinadora del Área de Urbanismo Blanca Causapié, y el jefe de Servicio de Infraestructuras, Enrique Jiménez. También han estado Juan José Cercadillo, presidente de Hercesa, Juan José Cercadillo Calvo, CEO de Hercesa y presidente de DTL, así como representantes de la UTE formada per COMSA, GICSA y ARNO INFRAESTRUCTURAS.



Las principales actuaciones que se han descrito durante la visita se han referido a la inminente puesta en marcha de la fase de instala-ción de los equipos ferroviarios de la terminal: ejecución de la super-estructura de las vías, instalación de los elementos de seguridad y comunicación, pavimentación de la plataforma, ejecución de las es-tructuras y electrificación y catenaria correspondiente. Esta fase constructiva culminará con las conexiones de la terminal en dos pun-tos a la red ferroviaria de ADIF, en sentido Madrid y en sentido Zara-goza.



Más en detalle, esta última fase de las obras consistirá en la instala-ción de 19 desvíos que permitirán todos los movimientos y maniobras de trenes, la construcción de 3 vías de carga y descarga para trenes de hasta 750 metros de longitud y de 3 vías de expedición y recep-ción también para trenes de hasta 750 metros de longitud. En total se construirán 7.750 metros de vía de ancho ibérico. Por otro lado, se llevará a cabo la pavimentación de 100.000 m2 para la zona de operativa y almacenamiento de mercancías. Al final de las obras, la terminal se habrá convertido en un espacio multifuncional, especiali-zado en operativas logísticas, de distribución y de transformación con todos los equipos y dotaciones.



Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Saül Ga-rreta, “esta infraestructura será clave en el desarrollo del puerto en tres ámbitos: desde el punto de vista de la sostenibilidad porque po-tencia la descarbonización del transporte de mercancías; desde el punto de vista de la ampliación del hinterland del puerto ya que si-túa su área de influencia hasta las puertas de Madrid, y desde el punto de vista de la conexión del centro peninsular con uno de los puertos del Estado más dinámicos y con mayor crecimiento en los úl-timos años”.



Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha dicho que “estamos ante una infraestructura que va a convertir a Guada-lajara en el principal puerto seco del centro de la península y en el área con más dinamismo del entorno de Madrid, con capacidad pa-ra canalizar los principales flujos de mercancías, nacionales e inter-nacionales y su circulación. Una terminal sostenible, pensada y reali-zada desde el respeto al medio natural. Una infraestructura que va a contribuir a convertir a Guadalajara en lo que ya está comenzado a ser, la locomotora económica de Castilla-La Mancha.”





Desdoblamiento de la CM-101



A preguntas de los periodistas, la alcaldesa se ha referido al desdo-blamiento de la CM-101, una infraestructura autonómica de la que ha señalado que es la “segunda con más tráfico después de la A-2, por lo que el desdoblamiento de la misma se hace cada vez más necesario, no sólo por la cantidad de vehículos que van a circular por la misma, sino también para garantizar la seguridad de los que diariamente circulan y circularán en un futuro por la CM-101”, aña-diendo que la liberalización del tramo de la R-2, incluso de un segun-do tramo pendiente, no son suficientes.