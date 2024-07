Socialista SI, pero NO tonta : OKDIARIO sorprende a Pilar Alegría en el 2º mejor restaurante del mundo, Etxebarri: 400 eurazos por cabeza

lunes 22 de julio de 2024 , 08:09h

Dicen que la Izquierda caviar es una expresión política de uso coloquial utilizada para referirse a quienes proclaman tener convicciones de izquierda mientras llevan una vida acomodada y con ciertos lujos...



La portavoz del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, ha disfrutado este domingo de uno de los restaurantes más selectos, Asador Etxebarri, localizado en la localidad vizcaína de Axpe. Se trata, en concreto, del segundo mejor restaurante del mundo, según los premios The World’s 50 Best Restaurants 2024, que fueron concedidos en junio en una gala en Las Vegas. Fuentes oficiales de su entorno directo niegan que acudiera al restaurante por asuntos relacionados con el PSOE o el Gobierno, sino «a título privado».



Saborear las brasas de Bittor Arginzoniz, propietario de Etxebarri, es un privilegio apto para muy pocos. Tanto por la lista de espera, que hace casi imposible encontrar una fecha disponible, como por el coste de su menú, 280 euros sin bebida, por lo que fácilmente supera los 300 con el maridaje. Ese precio se eleva aún más si el comensal decide añadir otras especialidades a la carta.



El buen hacer del chef ha sido reconocido en multitud de ocasiones y su restaurante atrae a numerosos rostros conocidos y personas llegadas de todo el mundo, deseosas de saborear su perfecta parrilla. Su cocina es una sabia combinación del mejor producto con las técnicas más innovadoras, lo que han convertido a Etxebarri en uno de los destinos más codiciados por los amantes de la alta gastronomía-



La socialista Pilar Alegría ha sido este domingo una de las privilegiadas que ha podido disfrutar de este restaurante, en el que se ofrece un menú compuesto por 14 platos, productos del mar y de la tierra a la brasa elaborados con la mayor dedicación. Entre ellos sobresalen, según temporada, delicias como las gambas de Palamós, los percebes, las kokotxas de merluza, las ostras, el erizo, las anchoas y el chorizo de la casa. También se puede optar por otras delicias, como angulas o caviar.



Lo dicho, socialista SI, pero NO tonta...