Asesinan de un disparo en la cabeza a Irina Farion, exdiputada ultranacionalista ucraniana

Farion era una figura muy divisiva conocida por sus controvertidas opiniones sobre el uso del ruso en Ucrania.

sábado 20 de julio de 2024

La exdiputada ucraniana Irina Farion, figura profundamente divisiva conocida por sus controvertidas opiniones sobre el uso de la lengua rusa en Ucrania, ha muerto a última hora de este viernes de un disparo en la cabeza en un atentado. Fue efectuado en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país, por un individuo no identificado que sigue a la fuga.



Farion, de 60 años y lingüista de profesión, ejerció como diputada entre 2012 y 2024 del ultranacionalista partido Svoboda y era particularmente conocida por sus inflamatorios discursos contra el idioma ruso.



El ataque ocurrió en torno a las 19.30 de la tarde, cuando un hombre de entre 20 y 25 años se acercó a la exdiputada cuando paseaba por la calle y disparó un tiro contra su cabeza. Farion fue atendida por los servicios de Emergencia y trasladada al hospital en estado crítico, donde acabó sucumbiendo.



Su muerte fue confirmada en un primer momento por el gobernador de la región de Leópolis, Maksim Kozitski, en su cuenta de Telegram, mientras que el ministro del Interior, Ihor Klimenko, ha anunciado por su parte el comienzo de una operación para detener al responsable de lo que ha descrito como un "asesinato planificado".



"Ya tenemos varias líneas de investigación. Los principales, puedo decir, se centran en las actividades públicas, políticas y la animosidad personal contra la fallecida", ha hecho saber en rueda de prensa recogida por el diario ucraniano Pravd.



Farion fue centro de críticas a finales del año pasado, cuando declaró que no podía considerar compatriotas a los militares ucranianos que hablaban ruso, y divulgó un mensaje privado que le envió un estudiante proucraniano en la Crimea bajo ocupación rusa. La divulgación del mensaje provocó que el estudiante fuera interrogado por las autoridades de Moscú.



Reconocimiento y radicalismo



El partido político Svoboda, al que Farion representó en el consejo regional de Leópolis entre 2008 y 2012 y en el Parlamento del país de 2012 a 2014, cree que Rusia es culpable de su asesinato.



"El asesinato de Irina Farion se llevó a cabo por orden de Moscú, independientemente de qué bastardo lo llevara a cabo directamente", subrayó al apuntar que la defensa acérrima de Farion de la lengua ucraniana la convirtió en el objetivo.



Farion se ganó la popularidad de algunos votantes por sus llamamientos a extender el uso de la lengua ucraniana en público y creía que el uso continuado de la lengua rusa debilitaba al país y contribuía a que se convirtiera en objetivo de la agresión rusa.



Según sus partidarios, Farion también merecía reconocimiento por la investigación que realizó sobre cómo Moscú limitó constantemente el uso de la lengua ucraniana en un intento de erosionar la identidad nacional ucraniana durante los siglos que controló gran parte del país.



Sin embargo, su radicalismo y su estilo altamente polémico acabaron erosionando gran parte del apoyo, dejándola al margen de la vida política, ya que las fuerzas nacionalistas, incluida Svoboda, no consiguieron ningún escaño en el Parlamento después de 2014.



Conmoción y condena



Aunque Farion era una figura profundamente divisiva, su asesinato ha sido condenado por ucranianos con opiniones políticas diversas. "Era una defensora acérrima y radical de la lengua ucraniana, y su agenda nacionalista se percibía a menudo como controvertida, pero el asesinato conmocionó a todos, incluidos sus oponentes", comentó en sus redes sociales Oksana Lutshishin, profesora de Estudios Ucranianos.



"Muy a menudo, no estaba de acuerdo con sus opiniones. Pero nadie merece ser asesinado por ellas", declaró Olena Mikula, diseñadora digital de Leópolis. "Todo esto da mucho miedo y es terrible. Hace tiempo que en Ucrania ya no hay ningún lugar seguro. Pero éste es un asesinato especialmente audaz y descarado. Hay que encontrar al asesino", reaccionó Andrí Sadoví, alcalde de Leópolis y blanco frecuente de las críticas de Farion.



Atacar a una persona indefensa es "despreciable", subrayó también Bogdan Krotevich, jefe del Estado Mayor de la brigada Azov. "Sólo los rusos son capaces de luchar contra niños y mujeres. No hay honor ni dignidad en ello", escribió en la red social X.