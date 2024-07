“El agujero económico que se generó en el mandato de Rojo ya supera ampliamente los 20 millones de euros”

El segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, junto con el tercer teniente de alcalde, Santiago López, y el concejal de Alumbrado Público, José Luis Alguacil, ha dado a conocer nuevas cifras que aumentan el agujero generado en el anterior mandato “que va ya por los 23 millones de euros”

sábado 20 de julio de 2024 , 19:11h

“Ya les advertimos de que el agujero que provocó Alberto Rojo en la ciudad de Guadalajara era lo único vivo que dejó” ha manifestado el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, al comenzar una comparecencia para detallar nuevas cifras y cuantificar más costes que se generaron “de manera irresponsable por quien fue alcalde de Guadalajara”.



Según Esteban, el “agujero económico provocado por el señor Rojo” ha aumentado hasta los 23 millones de euros. “Demostró una incapacidad evidente y manifiesta para estar al frente de un Ayuntamiento como el de Guadalajara. Si yo hubiera dejado esta situación, me iría a mi casa”. Así de contundente se ha manifestado el responsable de Hacienda tras indicar pormenorizado la situación económica y financiera del Ayuntamiento de Guadalajara.



Así, Esteban insistió en que hubo “ingresos previstos, que después no se recaudaron por valor de 9 millones de euros, entre el ICIO, las licencias urbanísticas y el canon de urbanización”. Igualmente, indicaba el edil que las facturas pendientes de pago no previstas “superan los 3 millones de euros”, “a lo que hay que sumarle la ejecución de una sentencia que el señor Rojo conoció, pero no pagó, por valor de casi 1 millón de euros, en concreto, 949.727,43 euros”, aclaraba el concejal.



Igualmente, el segundo teniente de alcalde ha hecho mención a las revisiones de precios de Serveo y Guadalagua, por cerca de 6 millones de euros, y al coste de los nuevos servicios de transporte y parques y jardines, por casi 4 millones de euros. “El señor Rojo se dejó todo por hacer y ha puesto en peligro los servicios públicos de la ciudad para pagarle la fiesta a la señora Simón y rascar algún voto en las elecciones”, manifestó Esteban.



Por último, el edil de Hacienda recordaba que “no solo no se hizo nada, sino que encima se gastaron los 18 millones de euros de ahorros”.



La revisión de precios de los contratos de nuevos servicios



A continuación, el concejal de Alumbrado Público, José Luis Alguacil, ha explicado la situación con la empresa encargada del alumbrado público de la ciudad, Serveo. “El agujero del Equipo de Gobierno anterior con la empresa adjudicataria de alumbrado público roza los 2 millones de euros, 1.942.710 euros, que estamos pagando con mucho esfuerzo, por negarse a realizar las revisiones de precios correspondientes. Este equipo de Gobierno ha pagado ya casi 200.000 euros a Serveo”.



Igualmente, el también responsable del área de Parques y Jardines ha hecho mención del nuevo contrato de zonas verdes. “El señor Rojo dejó un contrato de Parques y Jardines completamente exhausto, sin maquinaria, con escasez de personal. Prefirió destinar parte de esos recursos al área de Festejos, que se llevó buena parte del incremento del coste que suponía este contrato” ha aseverado el responsable de Parques y Jardines, quien ha tachado de “irresponsable” al anterior regidor de la ciudad, y ha anunciado un aumento de la contrata de parques y jardines en un 62,5%. “El equipo de Gobierno de Ana Guarinos sí va a trabajar, vamos a dotar a la ciudad de las zonas verdes que merece”.



Por último, el tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, ha hecho referencia a la situación con la empresa Guadalagua y al nuevo servicio de transporte urbano de la ciudad de Guadalajara.



Como indicaban sus compañeros, el responsable de Agua y Alcantarillado del Ayuntamiento de Guadalajara ha insistido en que “durante el mandato anterior, el

PSOE de Alberto Rojo no abordó las revisiones de precios, lo que ha provocado un agujero de 4 millones de euros, que es lo que el Ayuntamiento le debe a la empresa responsable de la gestión del agua en Guadalajara, que ante la inacción del Gobierno de Rojo inició 2 procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento”. “Este equipo de Gobierno estamos trabajando para pagar este agujero que dejó Rojo a la ciudad. Ya hemos pagado casi 650.000 euros y estamos estudiando cómo pagar los 3,4 millones restantes” ha aclaro el tercer teniente del alcalde.



No obstante, alerta López Pomeda de que “la consecuencia de la inacción de Rojo le está saliendo muy cara a los guadalajareños. A los 4 millones ya indicados hay que sumarle el riesgo en la prestación del servicio, la generación de problemas financieros en la concesionaria y la paralización de inversiones, como la construcción de la depuradora de Iriepal. Esa que el Gobierno de Rojo anunció, pero no pagó, como con todo" puntualizaba el concejal.



Añadía el tercer teniente de alcalde que, “a todo eso hay que sumarle el impuestazo de Page por el consumo del agua, el mal llamado canon del agua. Un sablazo a los bolsillos de los guadalajareños, que tenemos que recaudar los ayuntamientos para que se lo gaste García-Page”.



Por último, el también responsable de Movilidad hacía referencia a la deuda del Ayuntamiento con la empresa concesionaria de transporte interurbano, que “roza los 850.000 euros”. Una deuda, aclara el tercer teniente de alcalde, “que, a consecuencia de la prórroga forzosa, aumenta en 600.000 euros cada año”, y que está conformada por “gastos de hasta 2021”.



Asimismo, el tercer teniente de alcalde indicaba que “como en el resto de los servicios, al llegar nos encontramos que todo estaba olvidado y por hacer, en la máxima dejadez. Se puso en riesgo un servicio esencial para la movilidad de Guadalajara”. Ante esta situación, afirma López Pomeda, “nos pusimos a trabajar y en breves tendremos un contrato de estacionamiento regulado actualizado, moderno y que se ajuste a las nuevas necesidades de nuestra ciudad”.



“Para la alcaldesa Guarinos, garantizar los servicios públicos es algo fundamental, por ello nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento, como saben, para dotar a la ciudad de Guadalajara del servicio de transporte público que se merecen los guadalajareños. Un servicio que costará 2 millones de euros; 1,4 millones por el contrato y los 600.000 euros que indicaba antes, por la dejadez e incapacidad de Albero Rojo”, concluía el concejal.