“Guadalajara tendrá un estacionamiento regulado más moderno, con nuevas inversiones y bonificaciones y que cubrirá las nuevas necesidades del núcleo”

El concejal de Movilidad, Santiago López, ha anunciado la aprobación del inicio del expediente de contratación del servicio de estacionamiento regulado, que dotará a la ciudad de más de 1.500 plazas de aparcamiento nuevas

miércoles 17 de julio de 2024 , 19:08h

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado el inicio del expediente de contratación del servicio de gestión del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario en la ciudad de Guadalajara, y el tercer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Santiago López Pomeda, ha comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer toda la información.



Se trata de la contratación de un nuevo servicio para los próximos 10 años, toda vez que el actual Equipo de Gobierno se encontró un contrato que caducó en octubre de 2023 y se realizara una prórroga hasta la firma del nuevo contrato en el que ahora se está trabajando. Ha indicado el concejal que “este servicio, que se encontraba en una situación precaria, como muchos otros en este Ayuntamiento, estaba ya vencido, no se había trabajado sobre él ni se había iniciado ningún tipo de gestión al respecto, poniendo en riesgo un servicio esencial para la movilidad de Guadalajara”.



Ante esta situación, afirma López Pomeda, “nos pusimos a trabajar y en breve tendremos un contrato de estacionamiento regulado actualizado, moderno y que se ajuste a las nuevas necesidades de nuestra ciudad”.



Implementación de nuevas zonas.



El estacionamiento regulado se dividirá en 4 grandes zonas o distritos que, casi en su totalidad, rodean el casco antiguo y la Zona de Bajas Emisiones.



Así, el primer distrito coincide prácticamente con la actual zona de estacionamiento regulado, el casco antiguo. Va a tener una delimitación igual que la ZBE y prácticamente mantiene los mismos estacionamientos regulados, con algunas pequeñas modificaciones.



En cuanto al segundo distrito, se trata de una zona nueva, que cobra sentido en base al PMUS (plan de movilidad urbana sostenible), la “zona de borde” a la ZBE (zona de bajas emisiones). La Calle Cardenal González de Mendoza, una parte de la Avenida del Ejército hasta el Palacio del Infantado, y la zona adyacente a la Calle Hermanos Fernández Galiano. Estas zonas, según se indica en los estudios, son áreas en las que se va a estacionar masivamente para acceder a la Zona de Bajas Emisiones, y por ello van a pasar a estar reguladas “para garantizar a los residentes espacios para aparcar y también una zona azul para permitir la rotación en los estacionamientos” afirmaba el responsable de Movilidad.



Con respecto a la Calle Hermanos Fernández Galiano existirán dos zonas. Por un lado, el parking disuasorio, prácticamente finalizado, y el parking abierto. La gestión del aparcamiento disuasorio está incluida dentro del contrato de estacionamiento controlado y limitado, y que, dado que el objetivo de su construcción es que se estacione para acceder al centro de la ciudad, este tendrá un tratamiento especial.



Así, todas las plazas del parking disuasorio serán verdes, es decir, plazas de larga duración a un precio muy económico, 2 euros todo el día o 1 euro los sábados. En cuanto al parking abierto de esta calle, se incluirá en la zona de estacionamiento regulado, por lo que dispondrá de aparcamientos de zona roja y de zona azul.



En relación con el tercer distrito, este se encuentra en el Barrio de La Llanilla. Apenas sufrirá modificaciones, salvo casos puntuales.



Idéntico es el caso del cuarto distrito, que comprende la zona que bordea el Parque de la Concordia, con la confluencia de la Travesía de San Roque y La Carrera. Zona que actualmente está regulada y que tendrá cambios mínimos, en relación con la movilidad.



Con esta nueva regulación, se incrementa el número de plazas hasta las 2.698. Un aumento en más de 1.500 plazas, con una ratio de 2,95 plazas por habitante.



Novedades del nuevo contrato



En cuanto a las novedades, se plantea implementar que la zona roja se pueda utilizar por no residentes si están vacías durante el día, por un periodo máximo de 2 horas, con una tarifa superior a la de la zona azul, lo que se conoce como Zona Roja Compartida.



Igualmente, se plantea regular las zonas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y para carga y descarga con nuevos sistemas y tecnologías que permitan una óptima gestión, y la novedad de que durante las tardes del mes de agosto será gratuito aparcar.



En cuanto a los horarios, los días laborables será de 9:00 a 21:00 horas, siendo los sábados y las tardes de agosto el horario de 9:00 a 15:00 horas. Los domingos y festivos (también el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero) será gratuito en cualquier horario.



Igualmente, se ha hecho referencia a un Plan de bonificaciones por el que los coches eléctricos y Cero tienen una bonificación del 100% durante los 5 primeros años del contrato. Del mismo modo, los vehículos ECO, dispondrán de una bonificación del 40% los 5 primeros años.



Las tarifas sufrirán una actualización “para intentar implementar este contrato que como novedad no solo se va a dedicar a limitar y controlar la zona de estacionamiento, sino que también va a incluir la gestión completa del aparcamiento de la Calle Hermanos Fernández Galiano y el mantenimiento y control de la ZBE” indicaba el tercer teniente de alcalde. Además, hacía referencia a unas inversiones previstas con un coste en torno a 1.274.216,3 euros, que van a tener novedades como la dotación de barreras, cámaras, ascensores o sensores de ocupación al parking disuasorio, además de la renovación de la totalidad de los parquímetros de la ciudad, 90 nuevos en total.



“Son muchas las novedades e inversiones. Estas son las líneas estratégicas que van a sentar las bases del próximo contrato de estacionamiento regulado que este Equipo de Gobierno sí va a sacar adelante. Queremos que, cuanto antes, sea una realidad para la ciudad de Guadalajara”, concluía López Pomeda, que ha establecido como fecha aproximada para la adjudicación del contrato el comienzo del próximo año 2025.