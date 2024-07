Castilla-La Mancha espera tener el nuevo Estatuto de Autonomía en el verano de 2025

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 09 de julio de 2024 , 19:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha apuntado a verano de 2025 como fecha en la que se pueda dar la luz verde definitiva, tras su debate en el Congreso de los Diputados, al nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma, registrado este lunes y para el que el Parlamento autonómico ha fijado este miércoles para reunir a la Mesa y dar el pistoletazo de salida al primero de los trámites parlamentarios que ha de sustanciarse en la Cámara autonómica.



A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha indicado además que el Consejo de Gobierno se reunirá el jueves para manifestar su postura de no oposición a la tramitación de esta proposición de ley conjunta entre PP y PSOE, paso previo a que se pueda celebrar un primer debate general el jueves 18 de julio, en el que el Parlamento castellanomanchego, con la mayoría formada por socialistas y 'populares', tomará en consideración el texto y se abrirá la puerta al proceso de presentación de enmiendas parciales para mejorarlo.



Tras debatir enmiendas, el texto ya aprobado desde Castilla-La Mancha será remitido al Congreso de los Diputados, y será la Cámara Baja quien maneje sus tiempos, si bien el 'número dos' del Gobierno autonómico confía en que en verano de 2025 pueda estar por fin en vigor la nueva Carta Magna.



SIN DIFICULTADES



Un texto en cuyo diseño "se han quitado todas las aristas" para que "no tenga ninguna complicación en su tramitación", por lo que "a priori, no tiene que existir ninguna dificultad" para que supere los trámites recién comenzados.



Pese a que el consenso nace de los dos grupos mayoritarios tanto en el Parlamento regional como en el del Estado, Martínez Guijarro abre la puerta a que todos los grupos en la Cámara Baja "se sumen" al debate y estén presentes en la discusión.



Sobre las protestas ya verbalizadas de algunos partidos extraparlamentarios en la región como Podemos, ha dicho que en todo caso pueden pronunciarse en boca de sus representantes nacionales cuando el debate llegue al Congreso, si bien "eso no es óbice" para que puedan tener contactos en el plano regional.



CONSENSO, LA PIEDRA ANGULAR



Ha sido preguntado por el número de diputados que habrá en las Cortes regionales tras la reforma del Estatuto de Autonomía, a lo que Guijarro ha dicho que esta cuestión no compete al Ejecutivo autonómico, sino que tendrá que ser determinado por los grupos parlamentarios durante la tramitación.



Después tendrá que plasmarse en la reforma de la Ley Electoral que tendrá que llevarse a cabo una vez que se apruebe la reforma del Estatuto de Autonomía.



Al respecto, Martínez Guijarro ha puesto de manifiesto su esperanza en que el cambio de la ley electoral también se haga por consenso entre los dos grupos que proponen el texto inicial de reforma del Estatuto de Autonomía, que tiene en el consenso "la piedra angular" del proceso.