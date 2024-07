Se comen 34 hamburguesas en 10 minutos para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos

sábado 06 de julio de 2024

Desde la estatua de la Libertad al emblemático Lincoln Memorial, pasando por el puente Golden Gate de San Francisco, la celebración del 'Thanksgiving' o el 'Trick or treat' (que ya hemos instaurado en nuestro país); Estados Unidos es conocido y admirado en todo el mundo por sus monumentos y costumbres.



Una de esas costumbres, que quizás no sea tan digna de admiración como las anteriores, es la celebración de concursos de comida.



Hamburguesas, perritos calientes, pizzas... cualquier tipo de comida, en principio cuanto menos sana mejor, es engullida en grandes cantidades en el menor espacio de tiempo posible por concursantes de todas las edades con cualquier tipo de excusa.



Este tipo de concursos cuenta con miles de seguidores. De hecho, algunos de los programas más vistos en la televisión americana consisten básicamente en esta práctica.



En esta ocasión, le ha tocado el turno a las hamburguesas y el Día de la Independencia.



Los concursantes Molly Schuyler y Dan 'Killer' Kennedy se adjudicaron este miércoles el concurso anual de comer hamburguesas celebrado en Washington en la víspera del Día de la Independencia de Estados Unidos al engullir 34 hamburguesas en diez minutos.



Esta marca revalidó por décima vez a Schuyler como ganadora de la competición que organiza la cadena Z-Burger, aunque esta vez tuvo que compartir los 2.000 dólares (unos 1.860 euros) que la hamburguesería reserva para el primer premio con su rival 'Killer'.



SE VA A GASTAR EL PREMIO EN BATIDOS

Originario de Pensilvania, el año pasado 'Killer' fue obligado a conformarse con el segundo puesto al zamparse 32 hamburguesas; Schuyler, nacida en Maryland y participante en decenas de concursos de engullir comida, devoró la misma cantidad que la edición anterior, mientras que en 2022 llegó a las 37.



"Es genial que este país haga cosas como esta", dijo 'Killer' junto a Schuyler, que aseguró que se va a gastar el dinero en batidos y explicó que debía recuperarse rápido porque tenía que entrar a trabajar en dos horas.



En esta ocasión, compitieron para ganar el título un total de 12 participantes -tres lo hacían por primera vez- y la celebración reunió a espectadores que no dejaron de animar y grabar con sus teléfonos móviles.