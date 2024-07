Ed Sheeran actuará en el estadio Metropolitano en mayo de 2025

sábado 06 de julio de 2024 , 12:17h

Tenerife y Santiago de Compostela. Esos son los dos puntos que Ed Sheeran tenía marcados en su hoja de ruta en España para este año. El primero de ellos, ya visitado; el segundo, a punto de hacerlo. Hasta ahora.



El cantante ha anunciado que su 'Mathematics Tour' contará con nuevas fechas en Europa el próximo año, una de ellas el 30 de mayo en el estadio Metropolitano.



Será la primera de una serie de conciertos que le llevarán seguidamente por ciudades como Marsella (6 de junio), Roma (14 de junio), Lille (20 de junio), Stuttgart (29 de junio) u Oslo (26 de julio).



La localidad alemana de Dusseldorf cerrará esta nueva pata de su gira el 5 de septiembre de 2025, tras haber sumado a la misma 14 puntos del viejo continente.



Según ha anunciado su promotora en España, las entradas para disfrutar de su concierto en Madrid estarán a la venta a partir de las 9 horas del próximo miércoles, 10 de julio, a través de sus distribuidores oficiales y de su propia web.



Para aquellos registrados en la misma, se dispondrá asimismo una preventa en las 48 horas previas.



Se advierte asimismo de que Sheeran y su equipo mantienen "una postura estricta contra el uso de sitios no oficiales de venta de entradas para impedir que se abuse de los fans que intentan comprar entradas para sus conciertos".



Es por ello que se utilizará una tecnología de venta de entradas móviles "especialmente desarrollada para garantizar que solo se compren entradas auténticas y evitar que los sitios de venta de entradas no oficiales y los vendedores no oficiales puedan lucrarse con ello".



Fue el pasado mes de septiembre cuando Sheeran publicó su último disco, 'Autumn Variations', una exploración de las emociones "del amor, el desengaño sentimental, la depresión y la soledad".