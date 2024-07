El Festival Rust Fest, homenaje a Neil Young, llega este fin de semana a Guadalajara

Guadalajara acogerá, por vez primera, del 5 al 7 de julio, el Festival Rust Fest, un acontecimiento musical que se realiza desde 2010 y en el que se rendirá tributo al roquero canadiense Neil Young.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 04 de julio de 2024 , 20:38h

Un festival gratuito, que tendrá su centro neurálgico en el Parque de San Roque, y que organizan los fans de Neil Young, promovido desde el blog En la Playa de Neil, formado por amigos de distintos puntos de España, que está considerada como el referente en la red de los aficionados y seguidores españoles de uno de los iconos y leyendas de la historia viva del rock and roll, el canadiense Neil Young, cuya carrera musical es internacionalmente reconocida como una de la más brillantes e influyentes en todas las generaciones post rock.



“Lo hacemos de manera totalmente amateur y hippie un montón de fans de Neel Young de toda España que cada año nos juntamos en un sitio”, ha señalado durante la presentación Jordi Badel, presidente de la Asociación Cultural Festival Panorámico Musical de Guadalajara, que también colabora en este evento, que además cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial.



El festival arrancará el viernes con los grupos Look Out Joe, de Guadalajara; Fire Moon, de Madrid; el guitarrista Ricky Gil y otra banda muy consolidada como es Biscuit, cerrando la primera jornada los Vinnie Peg & The Tractors, de Valencia, habituales en el Rust Fest.



El sábado será el día grande con actuaciones musicales durante todo el día. Así, a las 13.30 horas será el turno de los Rustie Harvesters, un grupo amateur semiacústico y, ya por la noche, más música con los conciertos de la banda Shakey, de Marbella; la banda de Fernando Rubio & Inner Demons (Cartagena) y el grupo valenciano Danger Dirds.



Para el domingo, a partir de las 12.30 horas será el turno de la Escuela Emocional del Rock a cargo de Joserra Rodrigo, abogado pero un fanático de la música, para hablar de Neil Young, sus canciones y su vida, amenizado por el guitarrista y cantante Sergio Montero.



Un festival que cuenta con una trayectoria de catorce ediciones previas y que este año se celebrará en Guadalajara, complementado con otras actividades como una visita guiada a la ciudad, una comida de hermandad, tertulia sobre Neil Young y poesía.