El PP pide a Rafael Esteban que explique el “pacto” por el que el alcalde de Ocentejo disfruta de una vivienda municipal cuyo alquiler no paga

El Partido Popular considera “insultante” que el secretario de Organización del PSOE defienda que el alcalde de Ocentejo no pague el alquiler de una vivienda propiedad del Ayuntamiento desde 2019 y que lo justifique diciendo “que en la pandemia tuvo que cerrar el bar y que eso le impidió generar ingresos”

jueves 04 de julio de 2024 , 18:27h

El secretario general del PP de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha pedido al secretario de Organización del PSOE, Rafael Esteban, que explique públicamente “el pacto” del que habla para defender que el alcalde del PSOE de Ocentejo, Julio Antonio Arias, no pague el alquiler de una vivienda municipal desde 2019. Tras la denuncia del PP pidiendo que se regularice esta situación, el dirigente socialista ha salido públicamente defendiendo al alcalde de Ocentejo que ocupa desde 2016 una vivienda de propiedad del Ayuntamiento y cuyo alquiler dejó de pagar en 2019 debido, según Rafael Esteban, “a la pandemia del COVID-19”. Según Rafael Esteban, Arias asumió la gestión del bar del municipio en 2019 “que la pandemia dejó inutilizado, lo que impidió a Arias generar ingresos”, y ante esta situación “se acordó aplazar los pagos del alquiler hasta que mejorara la situación económica”.



El secretario general del PP considera este argumento “insultante” y le pregunta a Rafael Esteban “cuántos negocios tuvieron que cerrar durante la pandemia por no generar ingresos y tuvieron que seguir pagando el alquiler y el resto de gastos”. “¿Por qué este privilegio hacia el alcalde socialista y quién lo acordó?”, ha preguntado directamente.



Además, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ocentejo, Cirilo Vergara, ha afirmado que “es falso que el propio alcalde pidiera motu proprio regularizar esta situación antes de la denuncia del PP” porque Vergara lleva mucho tiempo pidiendo información acerca de este asunto “y ha sido ahora, al verse acorralado, cuando ha dado la información y se ha destapado que lleva cinco años disfrutando de una vivienda que no paga, con el agravante de que ese dinero que no paga es del pueblo y de todos los vecinos”.



Desde el Partido Popular de Guadalajara se han mostrado sorprendidos porque el secretario de Organización del PSOE les ha pedido que “miren por el bienestar del pueblo”; y le han preguntado “si no es mirar por el bienestar del pueblo exigir que el alcalde pague el alquiler de una vivienda que es propiedad del Ayuntamiento, y cuyo dinero que se está dejando de ingresar en las arcas municipales se podría invertir en mejoras y necesidades del municipio”.



Por último, el secretario general del PP considera “muy grave” que Rafael Esteban, cargo del PSOE y alcalde de Marchamalo, por sus afirmaciones “haya podido tener acceso a movimientos del padrón municipal de Ocentejo que deberían ser datos custodiados y protegidos por el Ayuntamiento de esta localidad”.