Concluyen unas multitudinarias Fiestas de San Pedro en Yunquera de Henares

La orquesta ‘La Misión’ fue el evento que más publico concentró.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 01 de julio de 2024 , 22:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Yunquera de Henares ha celebrado este fin de semana unas multitudinarias Fiestas de San Pedro, en las que vecinos y visitantes han disfrutado de los diferentes eventos de estos días.



Las fiestas arrancaban el pasado lunes 24 de junio, donde los pequeños disfrutaron de la fiesta de la espuma de la mano del AMPA CEIP Virgen de la Granja. El miércoles, el espectáculo “Emociones a Contraluz” de Semilla Rociera, llenó el patio del Palacio de los Mendoza. Al día siguiente tuvo lugar la II Carrera de San Pedro organizada por el Club Ciclista & Running Yunquera con un gran ambiente en las calles céntricas del municipio. El viernes comenzó con el encierro infantil de carretones organizado por la peña taurina El Quite, que congregó a multitud de jóvenes y no tan jóvenes, y donde no faltaron las carreras, los recortes y las emociones. Por la noche la lluvia no permitió que se realizase el concurso nacional de recortadores y tras ello la orquesta “Voltaje Nova Show” tampoco pudo desarrollar su espectáculo completo.



El sábado se inició con la concentración motera que preparó el Club Motocross Yunquera seguida de la Misa Mayor en honor a San Pedro, oficiada por el párroco José Benito. Tras la ceremonia, se ofreció el tradicional pincho en la puerta de la Iglesia. Por la tarde llegó el turno del encierro urbano y donde la Plaza de Toros “Las Traviesas” presentaba un lleno total para presenciar tres astados, uno de “El Cortijillo” y dos más de “Torrealba”, donde se pudieron ver varios recortes de jóvenes de la localidad. Seguidamente se dieron suelta por el recorrido urbano y se sucedieron varias carreras.



Ya de noche llegaba el plato fuerte de la programación de las fiestas de San Pedro 2024. La orquesta “La Misión” ofreció un gran espectáculo donde peñistas, vecinos y visitantes vibraron, bailaron y cantaron al ritmo de la música de ayer y de hoy en una abarrotaba plaza Miguel de Cervantes.



La jornada dominical comenzó con la bueyada infantil por el recorrido tradicional, donde los jóvenes yunqueranos disfrutaron con los cabestros. Tras ello, Adri y Víctor pusieron la nota musical en el centro del municipio amenizando el vermú.



Por la tarde tuvo lugar el III Certamen Internacional “Promesas del rejoneo” donde José María Martín fue el triunfador de la tarde y salió a hombros por la puerta grande de “Las Traviesas”.



El alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, hacía un balance positivo de “unas fiestas que han contado con miles de vecinos y visitantes que han disfrutado de los diferentes eventos festivos. Con esta ilusión y satisfacción ya estamos preparando las próximas fiestas de Septiembre".



El primer edil también agradecía “a la Comisión de Fiestas, la Guardia Civil, los voluntarios de Protección Civil, los trabajadores municipales, clubes y asociaciones y demás personas implicadas en el gran trabajo realizado para que todo haya salido así de bien”.