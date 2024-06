El Observatorio de la Despoblación organiza dos jornadas para hablar sobre nuevas tecnologías aplicadas al envejecimiento saludable y la simplificación de trámites administrativos en el medio rural

viernes 28 de junio de 2024

El Observatorio de la Despoblación, creado por la Universidad de Alcalá a través de su Fundación y la Diputación de Guadalajara, celebrará la próxima dos encuentros que se celebrarán en las localidades de Budia y Mondéjar.

La primera de las citas será el martes 2 de julio, a las 12.00 horas, una jornada titulada ‘Pueblos digitales: Tecnología para envejecer saludablemente en casa como reto para reducir la despoblación’, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Budia. La ponencia principal correrá a cargo de Juan Jesús García Domínguez, catedrático de la Universidad de Alcalá. Además, se llevará a cabo una demostración a cargo de José Manuel Villadangos Carrizo, también profesor de la UAH. El evento tiene como objetivo la presentación del proyecto +Hogar que busca aprovechar el potencial de la tecnología para promover el envejecimiento activo y saludable en casa y, al mismo tiempo, que sea útil para facilitar la vida en áreas rurales y remotas, contribuyendo con ello a contrarrestar su despoblación.

El envejecimiento de la sociedad y la despoblación son desafíos interconectados que afectan a muchas zonas de España, siendo la provincia de Guadalajara un buen ejemplo de ello. Para abordar estos problemas de manera integral, el proyecto +Hogar propone el despliegue de una plataforma digital multisensorial basada en diversas tecnologías con la menor intrusión posible (radiofrecuencia, inercial, análisis de variabilidad de patrones de consumo eléctrico) que permita realizar un seguimiento automático continuado de las actividades del adulto mayor en la comunidad, preservando su privacidad. Con la fusión de los datos proporcionados por todos los sensores, se pretende inferir sus rutinas habituales de comportamiento (actividad física, desarrollo de las actividades de la vida diaria, etc.) de forma que se pueda alertar, tanto a cuidadores no profesionales (familiares) como a profesionales (personal sanitario y asistencial), de la aparición de anomalías que pudieran conllevar la existencia de un deterioro físico o cognitivo compatible con una etapa temprana del deterioro de su capacidad intrínseca, y que pudiera ser compatible con el síndrome de fragilidad u otro tipo de trastorno (Alzheimer, Parkinson, etc.).

Con todo ello se pretende ofrecer al personal médico y asistencial un conjunto de evidencias objetivas que faciliten la detección temprana del deterioro de los adultos mayores, así como el seguimiento de la adherencia a las terapias establecidas que permitan paliar o ralentizar ese proceso. Se pretende iniciar un despliegue piloto que valide la propuesta tecnológica para su uso sanitario y asistencial, fundamentalmente en viviendas particulares en una pequeña población de la provincia de Guadalajara, como puede ser Budia. Para ello se cuenta con un equipo multidisciplinar donde, además de aspectos eminentemente tecnológicos, también se abordan otros específicamente médicos o económicos.

La segunda de las jornadas se celebrará el jueves, 4 de julio, a las 12.30 horas, bajo el título ‘Simplificación Administrativa en el medio rural’, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mondéjar, en la que participará cargo de José Luis Domínguez Álvarez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.

Su objetivo poner de relieve la importancia de avanzar en el establecimiento de medidas de discriminación jurídica positiva en favor de los territorios rurales. Posteriormente a la jornada se llevará a cabo una enriquecedora mesa redonda denominada ‘Optimización de trámites en el medio rural’ protagonizada por varios expertos, entre ellos el propio José Luis Domínguez Álvarez, coordinador del informe; Rafael Esteban Santamaría, vicepresidente de FEMP-CLM y alcalde de Marchamalo; y Héctor Gregorio Esteban, diputado delegado de Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 de la Diputación de Guadalajara y alcalde de Jadraque. La mesa estará moderada por Rubén Garrido Yserte, director del Observatorio de la Despoblación y director del IAES de la Universidad de Alcalá.