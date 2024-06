Más de medio centenar de actividades completan el programa ‘Verano Cultural’ en Trillo y sus pedanías

jueves 27 de junio de 2024 , 11:54h

El Ayuntamiento de Trillo y las asociaciones del municipio han confeccionado, como cada verano, un extenso programa de actividades pensado para la diversión y el entretenimiento de sus vecinos de todas las edades y gustos durante los meses de julio y agosto. En total, ‘Verano Cultural’ está formado por más de 50 actividades, entre las que no faltan grandes clásicos como el Concurso de Pintura Rápida o el Descenso del Tajo, pero donde también hay hueco para novedades como el espectáculo de motocross extremo ‘Freestyle Masters International Tour’ o el Día de la Magia.



El Ayuntamiento de Trillo y sus asociaciones, un total de 36, han confeccionado un programa de actividades veraniegas formado por más de 50 actos que se desarrollarán desde el próximo sábado, 29 de junio, y hasta el lunes 19 de agosto. Durante más de 50 días, los trillanos, los vecinos de las pedanías Azañón, La Puerta, Morillejo, Viana de Mondéjar y la urbanización Valdenaya, así como los posibles visitantes, podrán disfrutar de una amplia gama de propuestas deportivas, musicales y artísticas que darán lugar a un verano muy intenso, algo que caracteriza desde hace décadas al municipio bañado por el Tajo.



Entre las actividades que repiten no faltarán clásicos como el Concurso de Pintura Rápida Villa de Trillo, que alcanzará su vigésimo primera edición el sábado 6 de julio. Se espera que artistas llegados de numerosos puntos de España vuelvan a la localidad alcarreña para retratar sus colores, sus luces, sus sombras y su encanto natural, tal y como cada año consiguen, para el gusto y el disfrute de los trillanos y turistas. En total, los ganadores de los distintos premios del certamen se repartirán más de 8.000 euros, lo que sitúa al concurso como uno de los más importantes de toda la región.



Siguiendo con los clásicos, el sábado 13 de julio se celebrará el XIII QuéMotos Cultural, una actividad que, organizada por el Motoclub de Trillo, reúne cada año a medio centenar de motoristas de la zona para disfrutar de un día de rutas por la comarca, amistad y afición. También de ruta, pero no sobre ruedas, sino sobre el agua, bajarán varios centenares de piragüistas en el Descenso por el Tajo, que tendrá lugar el sábado 20 de julio en dos turnos, una bajada por la mañana y otra por la tarde. Organizado por el Club Piragüismo Trillo y la empresa TrilloAventura, el Descenso por el Tajo es una cita ineludible en el calendario estival trillano. Aunando diversión, deporte y naturaleza, es uno de los actos con mayor renombre del programa Verano Cultural.



Además, esa misma jornada, ya por la noche, se celebrará una nueva edición del Rock in Trillo, un concierto múltiple que aporta aún mayor atractivo para visitar el municipio durante ese fin de semana si uno lo que busca es diversión, emociones fuertes y diversión. Bocanada, Cobardes, Caso Perdido y Major Dantom son los grupos que este año conforman el cartel de este festival, que se celebrará en la plaza Mayor a partir de las 23.00 horas del sábado 20 de julio.



El cine de verano en el frontón, cada miércoles a las 22.00 horas, el Día de la Bicicleta, la subida nocturna a las Tetas de Viana, el torneo de pádel, los carretones y la fiesta de la espuma en la plaza de toros, las jornadas de puertas abiertas de la batucada Trilamba y de TrilloAventura, la jornada de tiro con arco de los Arqueros del Alto Tajo o la masterclass de zumba solidaria de la Asociación Mujeres de Trillo son otras de las actividades que nunca faltan en el programa Verano Cultural por su buen funcionamiento, éxito y aceptación año tras año.



Magia, misterio y emociones fuertes, algunas de las novedades de este ‘Verano Cultural’



Las novedades del programa prometen magia, misterio y emociones fuertes. El Día de la Magia traerá a Trillo una jornada completa de actividades, talleres y actuaciones en las que los niños serán los protagonistas. Será el viernes 26 de julio durante todo el día y comenzará con un taller de magia infantil a las 11.30 horas. A las 12.30 horas llegará el momento de demostrar lo aprendido por los nuevos magos. Ya por la tarde, a las 19.00 horas partirá un espectáculo de magia itinerante por las calles y, poniendo broche de oro a la jornada, a las 22.30 horas tendrá lugar una gran gala de magia en la plaza Mayor.



Dirigida a un público de mayor edad y con inquietudes esotéricas se celebrará la Jornada del Misterio de Trillo en la casa de la Cultura, el domingo 21 de julio a partir de las 18.00 horas. Organizada por Leonor Villazala, divulgadora y promotora de la jornada junto a la trillana Alicia Benito, tendrán a Carolina Pinedo y a Javier Fernández Ortea -autor de Las Brujas de la Alcarria- como conferenciantes, en una tarde en la que se hablará de parapsicología, misterio, del más allá, y en la que también habrá tiempo para que los asistentes hagan sus preguntas o cuenten sus propias experiencias personales.



Emociones de otro tipo, pero igualmente fuertes e intensas, serán las que despierten los especialistas en motocross extremo y sus saltos y piruetas de más de 20 metros. El espectáculo Freestyle Masters International Tour llegará a Trillo el 27 de julio a las 22.00 horas y en él se darán cita algunos de los expertos pilotos más importantes de esta disciplina, como el noruego Sebastian Westberg.



También novedosas serán el grupo de teatro Avatal, que actuará en la residencia de mayores Fuente Alegre el miércoles 17 de julio, la actividad de trilates, que organizará la asociación Slow Trillo en la piscina municipal el 17 de julio, o la noche de monólogos La risa está servida, que llenará de carcajadas la plaza Mayor en la noche del viernes 19 de julio.



Mucha actividad también en las pedanías



Si bien el grueso del programa se desarrollará en Trillo, las pedanías también vivirán una actividad muy intensa durante este verano. La Puerta será la primera en arrancar, este mismo sábado, 29 de junio, con un taller de defensa personal y una merienda saludable que, además, tendrán fines benéficos, pues todo lo recaudado en el precio de la inscripción se destinará a la rehabilitación de la ermita de Santa Ana.



En Azañón disfrutarán del concierto de Rumba Brothers y, en Viana de Mondéjar, tendrán al grupo musical XStar, además de una cata de embutidos de caza. Por su parte, en Morillejo organizarán un torneo de frontón. En Valdenaya, se sucederán varios talleres creativos de Bellas Artes, veladas nocturnas de acampada, encuentros lunares y estelares nocturnos, gymkanas y otras actividades que no permitirán que el aburrimiento haga acto de presencia en la urbanización.



Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Trillo pone a disposición de sus vecinos los campamentos de verano para niños de 3 a 12 años de edad con el objetivo de facilitar la conciliación familiar, así como las clases intensivas de natación en la piscina municipal. Todo ello, unido a un esfuerzo aún mayor por ampliar la oferta deportiva ya existente el resto del año -spinning, tonificación, zumba, etcétera- con más horarios y plazas, el verano en Trillo se presenta “entretenido, divertido, cultural y variado, y esperamos que sea del gusto de nuestros vecinos, para quienes hemos preparado y coordinado todas estas actividades”, señala el concejal de Deportes y Cultura, Pablo Sancho, que desea que todas sean un gran éxito y que se muestra “muy agradecido por el gran trabajo y esfuerzo que en este sentido ha realizado y va a realizar el tejido asociativo de Trillo, Azañón, La Puerta, Morillejo, Viana de Mondéjar y Valdenaya”.