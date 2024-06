Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Nubes altas, noches tropicales y una DANA con tormentas secas por la tarde este miércoles en Guadalajara

Este miércoles ha amanecido en Guadalajara a las 6:43 y anochecerá a las 21:48, las temperaturas estarán entre 21°C y 34°C, el cielo estará cubierto de nubes con probabilidad de lluvia, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección sur

miércoles 26 de junio de 2024 , 07:28h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos con intervalos de nubes altas que aumentarán a nubosos con nubes de evolución, a partir del mediodía, aunque siendo menos abundantes en el cuadrante sureste.



No se descartan tormentas secas en toda la Comunidad Autónoma durante la tarde, aunque serán más probables en el valle del Tajo y en sus inmediaciones. También habrá polvo en suspensión, poco probable en la mitad oriental.



Las temperaturas nocturnas irán en descenso en el extremo occidental y en ascenso en el cuadrante noreste, experimentando pocos cambios en el resto de la región. Por su parte, las temperaturas diurnas irán en descenso en La Mancha y en el sureste y continuarán sin cambios o en descenso suave en el resto del territorio.



Los vientos soplarán flojos y de dirección variable, que en horas centrales mostrarán predominio de la componente sur e intervalos moderados. No se descartan rachas fuertes del sur por la tarde asociadas a las tormentas y alguna muy fuerte en el valle del Tajo.



Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 32ºC en Albacete, entre los 20 y los 33ºC en Ciudad Real, entre 19 y 33ºC en Cuenca, entre 21 y 34ºC en Guadalajara y entre 18 y 36ºC en Toledo.



Cambio en las temperaturas para este miércoles: llega una breve pero intensa Dana con tormentas, frío y lluvias.-



Tras varios días de tiempo estable, a partir de este miércoles 26 de junio se va a producir un cambio con la aparición de otra Dana con tormentas. Un cambio metrológico que afectará a España durante varios días.



Después de cuantiosos daños por las tormentas de la pasada semana, varios territorios se preparan para vivir más jornadas de incertidumbre y de mirar al cielo.



Es lo que se ha desprendido de la última predicción de la Agencia Estatal de Meterología, la AEMET. Aquí explican que las temperaturas subirán durante los primeros días de esta semana en toda España, pero luego notaremos un importante cambio.



Se acerca una Dana con tormentas, chubascos y granizo

A estas alturas del mes de junio y casi en principios de julio, necesitamos empezar a ver ese calor intenso que tenemos entre manos. Estamos ante un cambio de rumbo que puede acabar siendo lo que marque la diferencia de cara a un verano más cálido o, por el contrario, más suave.



El tiempo en estos días puede estar cambiando y nos está dejando una situación marcada por las lluvias y las altas temperaturas que pueden afectarnos de lleno. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en el futuro que nos está esperando y con el que debemos empezar a pensar.



Así, a partir del miércoles, llegará una Dana que provocará un descenso de las temperaturas y podría dar lugar a chubascos con tormentas de intensidad fuerte, sobre todo en el oeste y norte de la Península. Aunque también podría haber chubascos en puntos del centro y del este.



La AEMET avanza un aumento de inestabilidad con cielos tormentosos en la costa y en el centro

Por su parte, Eltiempo.es indica que esta Dana cruzaría rápidamente la península en diagonal el viernes y el fin de semana sería reabsorbida por la circulación general de la atmósfera.



En ello, la AEMET avanza un aumento de la inestabilidad por el acercamiento de la misma, lo que dará lugar a que haya probabilidad de tormentas en amplias zonas del interior. En principio estos chubascos serán dispersos, pero podrán alcanzar intensidad fuerte y estar acompañados de granizo, sobre todo en zonas de montaña del norte y del este de la Península.



De esta manera, la Dana provocará tormentas, frío y lluvias, la cual se situará al oeste de Galicia y descenderá en latitud hasta situarse el miércoles frente a la costa de Portugal. Durante estos días los principales efectos serán tormentas localmente fuertes acompañadas de granizo, más probables en el noroeste y centro peninsular. Los más fuertes se esperan en el entorno de la Cantábrica y norte del Ibérico.



Este fenómeno impulsará una masa de aire cálido sobre el este peninsular que, además, adquirirá humedad sobre el Mediterráneo, por lo que las temperaturas en el este y centro peninsular seguirán subiendo y las tormentas contarán con los ingredientes necesarios para su formación en amplias zonas.



Los mayores acumulados se situarán en el norte

Ya el jueves la Dana se habrá posicionado probablemente sobre el Atlántico, muy cerca del suroeste peninsular, aunque la Agencia Estatal de Mereología puntualiza que hay una alta incertidumbre sobre su trayectoria exacta.



Por lo que pequeños cambios en este sentido pueden provocar importantes diferencias en la predicción. Ahora mismo, lo más probable es que pueda dar lugar a tormentas en amplias zonas de la Península durante este día.



De forma más débil y aislada, también habrá chubascos en la zona centro, como en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, además del interior de la C. Valenciana, Baleares y en las sierras del sureste. Hasta el viernes los mayores acumulados los encontraremos en el norte, sobre todo en Asturias, según detalla Eltiempo.es.



En qué consiste una Dana

Con todo, las Danas son depresiones aisladas en niveles altos (DANA), un fenómeno atmosférico habituales y especialmente peligroso en verano y otoño.



Estas se producen cuando un sistema de bajas presiones se separa de las corrientes que rodean la Tierra y fluye de forma independiente.



Como se explica en el glosario meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), el término coge el nombre de lo que ha sido conocido como gota fría, aunque más intensa y abundante, lo que dio lugar a que los expertos oparan por hablar de una Dana.



La misma se forma a partir del chorro polar, una corriente de vientos muy intensos (entre 150 y 300 km/h) que circula en la parte alta de la atmósfera (a 9.000 metros de altitud) y cuyo recorrido gira en torno al Polo Norte y de Oeste a Este (de Norteamérica a Europa y Rusia). Este fenómeno se desplaza provocando unas ondulaciones, unos meandros que circulan alrededor del planeta, y que son conductores de borrascas, los anticiclones y tormentas.