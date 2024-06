Resultado del Euromillones del viernes 21 de junio de 2024 : Hay un bote de 213 millones

sábado 22 de junio de 2024 , 12:54h

En el sorteo de Euro Millones de este viernes 21 de junio de 2024 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 04 - 03 - 11 - 07 - 17 Estrellas: 12 - 03CÓDIGO GANADOR 'El Millón' : DGZ72391En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5+2).En ESPAÑA existen CUATRO boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en el Despacho Receptor nº 44.445 de SANTA BRÍGIDA (Las Palmas), situado en Carretera General del Centro, 96; en el nº 84.950 de VALLADOLID, situado en Topacio, 12 (Polígono Industrial San Cristóbal) y los dos restantes a través del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es Con el EUROBOTE generado en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5+2) podría ganar 213 millones de euros.El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 99.925 de TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid), situado en C. C. La Guitarra, Avda. Circunvalación, 26-28 L-7.La celebración del sorteo de Euromillones tiene lugar en París los martes y viernes por la tarde. Para participar, se pueden comprar los billetes por dos euros y medio en España.El Euromillones es una lotería donde participan varios países europeos y que está organizado por los organismos encargados de la lotería en los diferentes países participantes: España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.Nota: GUADANEWS.ES no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.EuroMillones pondrá en juego el próximo martes, 25 de junio, un bote de 213 millones de euros. Se trata del bote de mayor cuantía puesto en juego este año por el sorteo europeo.Desde su estreno en 2004, hace 20 años, EuroMillones ha repartido importantes premios tanto en España como en los otros ocho países donde se comercializa (Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza). Sin embargo, tan solo en seis ocasiones el premio ha alcanzado o superado los 200 millones de euros.El premio más alto repartido por EuroMillones en toda su historia ascendió a 240 millones de euros. Ocurrió el pasado 8 de diciembre de 2023 y la persona afortunada validó su apuesta en Austria. En el caso de España, el premio récord asciende a 190 millones de euros y tocó en Las Palmas de Gran Canaria, en 2017. Le siguen, en orden de importancia, un premio de 144 millones en Mayorga (Valladolid), en 2020; otro de 143 millones en León, en 2021; y otro de 137 millones en Parla (Madrid), en 2014. Si el bote acumulado en esta ocasión correspondiera a un acertante de nuestro país, se establecería un nuevo récord.En caso de que no hubiera acertantes, el límite del bote se irá incrementando a razón de 10 millones de euros más en cada nuevo sorteo, hasta alcanzar los 250 millones de euros, que es el importe máximo permitido.España es el tercer país donde más veces ha tocado el bote de EuroMillones. Se da la circunstancia de que este año ya se han repartido dos grandes premios en nuestro país. La última ocasión fue el pasado 15 de marzo, cuando un único acertante de primera categoría consiguió un premio de 130 millones de euros.El boleto ganador fue validado en Barcelona. Anteriormente, el 30 de enero, otro acertante de primera categoría había obtenido un premio de 72 millones de euros. En este caso, el boleto fue validado en Leganés (Madrid). Además, como cada martes y viernes, todos los resguardos de EuroMillones validados en España participan también en el juego de El Millón, que ofrece un premio de 1 millón de euros que siempre toca en nuestro país.