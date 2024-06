El periodista Vicente Vallés reúne en un Desayuno de CEOE-CEPYME Guadalajara a cerca de 300 empresarios

Un desayuno que ha contado con la colaboración de Ibercaja y donde Vallés ha hablado de la relación entre los medios y la política, además de hacer un repaso de la actualidad política y económica de nuestro país

REDACCION

jueves 20 de junio de 2024 , 20:10h

El periodista Vicente Vallés, experto en política nacional y presentador del informativo de la noche de Antena 3, ha participado en un desayuno empresarial con cerca de 300 asistentes y que ha estado organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara e Ibercaja, donde ha tenido la oportunidad de exponer como se relacionan los medios y la política en estos tiempos de polarización.



Un desayuno que fue inaugurado por María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y José Ángel Pérez, director territorial de Ibercaja y que contó con la presencia, entre otros de Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara y Eusebio Robles, viceconsejero de Administracion local y coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Vicente Vallés ha hablado de la relación entre la comunicación y los medios de comunicación con el poder, sobre todo, con el poder político, además de hacer un repaso de la actualidad política y económica de nuestro país.



Así, durante su conferencia ha expuesto como en la actualidad se tiene un concepto negativo de los medios de comunicación que ven su presión más en las redes sociales y en todo lo que se publica en ellas por personas anónimas que por los poderes públicos. Unos poderes, sobre todo los políticos que intentan imponer su agenda que no siempre cuadra con lo que los medios quieren hablar.



La polarización de los medios, ha continuado comentando Vallés ha hecho que se dude de la veracidad de los hechos por parte de los ciudadanos, pero al final, lo único cierto, como ha explicado el periodista, son los hechos y lo que se puede discutir son las opiniones, no los hechos.



Las diferentes interpretaciones de una misma cosa, los sesgos, la manipulación, si no dice lo que quiero oír, está manipulado, la objetividad y la subjetividad, de las dos partes, tanto por parte del periodista como por la del usuario de la información fueron otros de los temas tratados por Vicente Vallés en el desayuno empresarial “Los medios y la política en tiempos de polarización”, que concluyó con una mesa redonda, moderada por Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de preguntar a Vicente Vallés por los temas de actualidad en este momento y donde el paro, la empresa, la política, incluso la Ley de medios fueron tratados en esta distendida charla donde no se olvidaron aspectos como Cataluña y la Ley de amnistía, la financiación de las CCAA o la situación del Consejo del Poder Judicial, la Monarquía o la situación internacional con las diferentes guerras y las elecciones que vienen en varias potencias mundiales.



Un desayuno empresarial que ha estado organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara en colaboración con Ibercaja, con un gran éxito de afluencia de empresarios, políticos y representes de la sociedad civil de la provincia de Guadalajara y que ha estado inaugurado por María Soledad García, presidenta de

CEOE-CEPYME Guadalajara y José Ángel Pérez, director territorial de Ibercaja.



García, durante su intervención hizo referencia a la convulsa situación política en la que nos encontramos, que nos está llevando a una deriva política e institucional que no habíamos vivido nunca y que hace que miremos el futuro con preocupación e incertidumbre. Recordando la presidenta de los empresarios alcarreños que, efectivamente, son los empresarios los que, cada día, se juegan su dinero para generar empleo y riqueza en nuestro entorno.



Pidiendo que se deje de poner al empresario en el centro de la diana y que sea, por fin, el centro de sus políticas.



José Ángel Pérez se ha centrado en la idea de que nos encontramos en una sociedad polarizada y que la desinformación, que está en auge, hace que se tenga una mirada sesgada de todo lo que ocurre a nuestro alrededor.