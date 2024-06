Juanjo Muñoz y Beatriz Martínez se imponen en el IX Desafío Puerta de La Alcarria de Torija

jueves 20 de junio de 2024 , 10:20h

Torija. 17 de junio de 2024. En una magnífica mañana de deporte, La Alcarria mostró, esta vez en Torija, que es el lugar perfecto, y aún en buena medida desconocido, para practicar el ciclismo, especialmente la modalidad de MTB.

A las ocho y media de la mañana, la empedrada y espaciosa Plaza del Castillo de la villa alcarreña olía a churros recién hechos, mientras se iba llenando de ciclistas de todas las categorías, llegados de cada vez más lugares atraídos por la fama que adquiere, en la zona centro de España, el Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara.

A la hora de la salida, las nueve y media de la mañana, un poco antes que las pruebas anteriores para evitar los calores de mediodía, se daban cita 243 corredores, récord absoluto en la historia de este Desafío Puerta de La Alcarria de Torija. La prueba cumplía ayer su IX Edición.

El despliegue de medios de la organización era espectacular, con más de 40 voluntarios torijanos, que se habían encargado, en los días previos, de señalizar el circuito y ayer de la logística de la prueba, pero también con presencia de miembros de Protección Civil de las localidades de Torija, Cogolludo, Fontanar, Azuqueca de Henares, Yebes y Quer.

Raúl Estecha, el animador del Circuito, micrófono en mano, recordaba, siempre bien documentado, que el último ganador en Torija -2022- había sido el tembleco Fernando Baraza, al que se echa de menos en Guadalajara, mientras que en féminas hacía lo propio María Sancho, a la que este año se ha visto ya corriendo alguna prueba anterior. Ayer tomaban su relevo Juanjo Muñoz y Beatriz Martínez, ambos ya, a falta de tres pruebas, muy consolidados como primeros de la general del circuito. El trillano Rafa Revuelta se sentía bien en la salida, y anunciaba que iba a por todas. Al final, casi lo logra. Hizo segundo.

La salida la daba el alcalde de Torija, Álvaro Murillo; el concejal de Deportes, César Galdino; Daniel González, director de carrera, así como también representantes del Club Ciclista Alcarria, organizador, junto al Ayuntamiento local, de la carrera. “Es un lujo acoger una prueba del Circuito MTB de la Diputación en un magnífico día deportivo en Torija, lleno de ambiente”, señalaba el regidor en la mañana de ayer. Murillo reconocía que en su pueblo, las asociaciones y los vecinos, se vuelcan con la carrera, y por supuesto, el Club Ciclista La Alcarria. “Todo este trabajo de los voluntarios nos permite acoger a los participantes y a sus familias”, añadía. Torija, y su Centro de Interpretación Turística de Guadalajara (CITUG), son paradas obligadas para los aficionados a la bicicleta, como puerta de La Alcarria que son. En cualquier caso, “esta prueba nos sirve para dar a conocer nuestro precioso término municipal y favorecer que los visitantes no solo se queden en el casco histórico”, añadía. Para el regidor, apostar por el deporte, es apostar por la economía local de Torija, “que es la que se ve beneficiada”, y por lo tanto, daba las gracias a la Diputación, por hacer lo propio a nivel provincial.

Muy puntuales, los truenos de AC/DC empezaban a sonar treinta segundos antes del inicio de la prueba, ya con el cajón de favoritos y líderes de la carrera despejado. Estecha hacía la cuenta atrás. Inicialmente, se daba la salida neutralizada por las calles de Torija en la que los ciclistas no podían rebasar el BMW eléctrico de Auto Premier, uno de los patrocinadores de la prueba.

Ya en campo abierto, por delante, para los bikers 'pros', 59 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 740 metros. Quienes optaron por el trazado menos exigente, tenían por delante 41 kilómetros, con 390 metros de desnivel positivo. Esta última ruta, la llamada “corta”, va incrementando en todas las carreras su participación, animando así a los chavales de la cantera, pero también a ciclistas de toda condición a iniciarse en esta práctica deportiva.

Distinta a otras carreras anteriores del circuito, este IX Desafío Puerta de La Alcarria, incluía más kilómetros de pista y menos subidas de gran porcentaje que otros recorridos, con lo que aporta variedad al conjunto de pruebas, siendo apta para perfiles de bikers menos técnicos, más rodadores, o ambas cosas.

El primero en cruzar la meta fue Juan José Muñoz (Flop CMC SAPIM), con un tiempo de 2h 08´ 55”, que logró una pequeña ventaja en el tramo final del Desafío. “Por el perfil, sabíamos que el grupo de cabeza iba a ser grande. Y así ha sido”, confirmaba en meta. Hasta las últimas rampas, en la subida del camino de Ciruelas, la ulterior bajada por el pinar de La Solana de Torija, la ascensión hasta la A2, que se cruzaba por el puente agrícola, y la ascensión final, al Castillo de Torija, el grupo de cabeza lo integraban hasta 15 corredores. “Hemos rodado rápido, con corredores haciendo la goma, y con calor al final”, señalaba. Solo en los últimos diez kilómetros, el grupo de cabeza se seleccionaba, quedando reducido a cuatro corredores: el propio Muñoz, Rafa Revuelta, Oscar Cortés y Alejandro Gómez. Cortés y Gómez están de vuelta, por fin, en las primeras posiciones de carrera, para regocijo de Circuito, pues ambos son magníficos competidores y animadores del mismo. Juanjo Muñoz cogió unos metros decisivos en la bajada por el pinar, que pudo mantener hasta meta. Su victoria le consolida como primero en la categoría Máster 40, otorgándole unos puntos que afianzan también su liderazgo en el circuito. “No contaba con la victoria, porque esta carrera es muy rodadora y no le viene bien a mis condiciones, pero hemos tenido suerte”, afirmaba con modestia. Sobre el Circuito de Guadalajara, y sobre la organización, Muñoz, como siempre, sólo tenía palabras de elogio. “Da gusto venir a competir a Guadalajara”, terminaba, anunciando, por supuesto, su presencia en las tres citas que faltan: Brihuega, Atienza y Sigüenza, por este orden.

A quince segundos, con un tiempo de 2h. 09´05” llegaba Rafa Revuelta (Ceballos Eload Racing Team), que ya tiene ganas de cruzar el primero por meta en alguna carrera. Muy animado en la salida, sus sensaciones en carrera no fueron tan buenas. “No tenía patas hoy”, explicaba muy gráficamente. A pesar de haber disfrutado de “una semana tranquila de entrenamiento y trabajo”, no encontró buenas sensaciones sobre la bici. A Rafa no le gusta especialmente rodar en grupos grandes. “Siempre hay algún riesgo de meter manillar, y por lo tanto de caídas”, explicaba. Y, por lo tanto, el circuito de Torija no es de los que más le gustan al biker. “Es pistero, y hoy, además, hacia aire, algo que favorece que los grupos se hagan más grandes. Creo que tienen terreno para hacer otro tipo de trazado, pero es su filosofía, y hay que respetarla. También corre gente menos técnica a la que le gusta hacer pista. Venimos a pasarlo bien, y a disfrutar el domingo, porque el lunes hay que trabajar”, decía aceptando también la opción torijana.

El trillano reconocía que “Juanjo, este año, tiene un punto más que el resto”. Cuando atacó en la bajada del pinar, “no pudimos seguirlo”, confirmaba. Más fino que en carreras anteriores, Rafa tiene entre ceja y ceja vencer en alguna de las tres que le quedan al circuito. “No será en Brihuega, puesto que la correré después de volver de vacaciones, pero podría ser en Atienza o en Sigüenza, donde ya he ganado alguna vez”, explicaba.

Tercero ha sido un clásico del Circuito alcarreño, muy querido por sus compañeros, por su naturalidad, espontaneidad y sinceridad, como es Oscar Cortés (Grand Padel MTB Team). “Había corrido las dos primeras carreras, sin muchas ganas de competir”, contaba. Este tiempo de atrás, retomó los entrenamientos, y de nuevo, por estar Torija muy cerca de su pueblo, Iriépal, ha sido de la partida. Por la falta de preparación y de continuidad este año, Oscar no tenía expectativas de hacer pódium. En todo caso, sabía que en esta carrera se podía mantener en cabeza. “Es plana, y yo me muevo bien en grupos grandes”, aseguraba. Sin embargo, en la carrera de ayer, se encontraba fuerte. El fue el encargado de seleccionar la carrera. “He tensado el grupo en la subida de Cañizar. Parecía que a los demás les costaba seguirme. Quedamos seis en cabeza. Y en la siguiente subida, cuatro. Y así llegábamos al final Rafa, Alex y yo, ya con Juanjo por delante”, seguía. Con calambres en el repecho de subida a Torija, “Alex no me ha esprintado, porque ganaba su categoría, y he entrado tercero”, reconocía. También a él le encanta el Circuito de Guadalajara. “Es lo mejor que hay. Con un ambiente sanote, no hay problema entre los compañeros, todos nos conocemos y nos ayudamos, y el post carrera es fenomenal”, explicaba. El ayer tercero tiene en mente correr en Atienza y Sigüenza “por respeto a mis compañeros y a los patrocinadores que apuestan por el circuito”, y también a los organizadores. “Hacia ellos, ninguna queja. Solo les dijo que muchas gracias, y que lo han hecho de diez”.

En féminas, continúa el dominio aplastante de la cifontina Beatriz Martinez (Ceballos Eload Racing Team), que ha ganado todas las carreras que ha corrido. Hoy, paraba el crono en el Castillo de Torija en un tiempo de 2h. 36´27”. “Es el primer año que hago esta carrera. Era todo pista, con sendas agradecidas al final. Era rápida y diferente a lo que estamos acostumbrados en el Circuito. No le va muy bien a mis características, por lo que he intentado engancharme a los grupos que llevaban mi ritmo para ir a rueda. Al final, hubo zonas en las que me quedé sola, en las subidas más duras”, contaba la campeona, ya casi virtual ganadora en féminas del circuito, aunque ella no quiera cantar victoria todavía.

Verónica González (Independiente) ha hecho, de nuevo, segunda, con un tiempo de 2h 46´22”, a 9´y 55” de Beatriz. “La carrera era bonita y llana. Había que tener la suerte, o la habilidad, para ir a rueda, y luego aguantar en los repechos”, contaba Verónica, a quien Beatriz le parece, hoy por hoy, inalcanzable.

Elena Yllán, (Independiente) ha sido tercera, con un tiempo de 2h 56´31”. Atraída por la fama que va ganando el circuito de Guadalajara, corría su primera prueba en la provincia. “Ha sido una experiencia inmejorable, en una zona muy chula”, señalaba. Yllán está preparando una cita muy importante que llegará en julio: el Mundial de Orientación en Bicicleta sub23, que se va a disputar en Letonia, “en un terreno llano, como el de hoy, en una carrera larga, y sin grandes desniveles, perfeta para ultimar mi preparación”.

En veteranos, se ha impuesto Carlos Prieto (Flop CMC Sapim), campeón que viene desde Pezuela de las Torres, en Madrid, justo en el límite con Castilla-La Mancha. Habitual del circuito, y líder de su categoría, “no se me está dando mal”, asegura. Las bajadas técnicas no son lo suyo, “pero en las subidas me defiendo muy bien”. Para Prieto, el trazado ha sido “distinto de los anteriores, menos técnico, pero tiene que haber de todo, para dar opciones a los corredores menos técnicos”, añadía. El de Pezuela, se mantuvo con los corredores élite hasta el kilómetro 37. El grupo, se le fue en el tramo de Rebollosa de Hita. “No quise arriesgar en las bajadas, y me he dejado ir, conservando posición hasta la meta”, contaba.

El parte de lesiones se ha saldado con menos de una decena de contusiones leves. Y la logística y coordinación del circuito, ha corrido a cargo, de nuevo de ELOAD TEAM.

Todas las categorías

En cadetes, el vencedor ha sido Pablo Díaz (2h. 50´57”). En junior, el vencedor ha sido Jorge Salguero (2h 23´20”). En Sub23, Roberto Fernández (2h 23´52”); en Elite, Alejandro Gómez (2h 09´17”); en Máster 30, Rafa Revuelta (2h 09´10”); en Máster 40, Juanjo Muñoz (2h 08´55”); en Máster 45, Carlos Pomar (2h 13´28”); en Máster 50, Roberto Fernández (2h 22´46”); en Veteranos, Carlos Gabriel Prieto (2h 15´44”); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 36´27”); en féminas máster, María Jiménez (3h 00´39”), y en eléctricas, Ionut Tudose (2h 05´13”). En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Rafael Viñas (1h 42´18”). El equipo ganador hoy en la IX Desafío Puerta de La Alcarria ha sido el Flop CMC SAPIM.