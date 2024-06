Le juzgan por traficar, confiesa e intenta pasar droga a un compañero ante el tribunal

Intentó pasar una papelina de heroína a otro de los procesados en el caso, aprovechando que le daba un abrazo

miércoles 19 de junio de 2024

miércoles 19 de junio de 2024 , 20:46h

Un hombre que acababa de declararse culpable ante la Audiencia de Las Palmas de traficar con drogas ha sido detenido en la misma sala de vistas al detectar la Policía que intentaba pasar una papelina de heroína a otro de los procesados en el caso, aprovechando que le daba un abrazo.



Los hechos sucedieron en el primero de los juicios que celebraba este miércoles la sección primera de la Audiencia de Las Palmas, después de que tres procesados manifestaran al tribunal que aceptaban la pena de dos años de cárcel negociada por sus respectivas defensas con la Fiscalía a cambio de su confesión.



Al terminar la vista, José Melchor S.S., que tiene en su historial cinco condenas anteriores por delitos como robo y tráfico de drogas, se acercó a saludar a otro de los procesados, Said A., que estaba custodiado por la Policía, ya que se encuentra en prisión provisional por una causa más y pendiente de expulsión de España.



Los agentes se percataron de que, cuando iba a abrazar a Said A., José Melchor S.S. se sacó algo del bolsillo, por lo que se interpusieron entre ambos.



En ese momento, S.S tiró al suelo lo que tenía en la mano y, cuando se descubrió que era una papelina, se armó un gran revuelo, delante de los magistrados del tribunal, los abogados y la fiscal.



El presidente de la sección, Pedro Herrera, pidió a la secretaria del tribunal que levantara acta de lo ocurrido, tomó declaración allí mismo a los policías y, acto seguido, ordenó detener a José Melchor S.S. por un posible delito contra la salud pública.



En un principio, el detenido quiso cargar con la responsabilidad de la droga a Said A.. Algo que resultaba improbable porque este venía de prisión y había sido cacheado por los agentes que lo custodiaban.



Luego dijo que era heroína que le había sobrado del día anterior y que no recordaba llevar en el bolsillo.



Su abogado renunció allí mismo a su defensa, al entender que el procesado había faltado al respeto al tribunal y a él mismo