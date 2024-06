Humanes campeón autonómico de frontenis

martes 18 de junio de 2024

Se ha celebrado este pasado sábado en Humanes el Campeonato Autonómico de Frontenis Masculino, modalidad Preolímpica, resultando campeón el club Humanes.



Los cuatro clubes participantes eran todos de Guadalajara, siendo la primera vez que no había representación de otras provincias: Humanes, Romanones, Ínter Azuqueca y Málaga del Fresno.



El sábado por la mañana se disputó la fase de grupos y por la tarde las semifinales, el tercer y cuarto puesto y la final. En las semifinales Humanes "C" se impuso a Romanones y Humanes "B" a Humanes "A". En el partido por el tercer y cuarto puesto la pareja de Romanones formada por Javier de Luz y Sergio Madrid vencieron a la pareja del club Humanes "A" formada por David García y Alejandro Fuentes.



En la final, muy emocionante sobre todo en el segundo set, resuelto en el último punto, fue la pareja del club Humanes "C" formada por Diego Taracena y Daniel Tesouro la que se llevó el gato al agua contra Daniel Aguado y Julio Sánchez del club Humanes "B".



Los trofeos al club campeón y a las tres primeras parejas clasificadas fueron entregados por la concejala de deportes del ayuntamiento de Humanes, María del Mar Vives Cabanillas, y el delegado provincial de pelota en Guadalajara, Jesús M. Pérez Antoñanzas